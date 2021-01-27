Боевики 6 раз нарушили перемирие на Донбассе

В течение суток 27 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Зайцево, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Луганского - с станкового противотанкового гранатомета.

В пригороде Авдеевки и Марьинки, противник вел огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а у Водяного, что на Приазовье - еще и из подствольного гранатомета ".

Детали: Отмечается, что боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним: