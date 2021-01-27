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Боевики 6 раз нарушили перемирие на Донбассе

Среда, 27 января 2021, 17:18
Боевики 6 раз нарушили перемирие на Донбассе

В течение суток 27 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Зайцево, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Луганского - с станкового противотанкового гранатомета.

В пригороде Авдеевки и Марьинки, противник вел огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а у Водяного, что на Приазовье - еще и из подствольного гранатомета ".

Детали: Отмечается, что боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним:

  • 25 сентября в ТКГ сообщили, что в результате обстрела боевиков возле Попасной получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
  • Кроме того, 25 января, в результате обстрела боевиками позиций Объединенных сил в районе Золотого получил ранение военнослужащий ВСУ. Он в тяжелом состоянии.
  • По этой причине подгруппа по безопасности в Трехсторонний контактной группе собралась на внеочередное заседание.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойна
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