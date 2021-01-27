Боевики 6 раз нарушили перемирие на Донбассе
Среда, 27 января 2021, 18:18
В течение суток 27 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Неподалеку населенного пункта Зайцево, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Луганского - с станкового противотанкового гранатомета.
В пригороде Авдеевки и Марьинки, противник вел огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а у Водяного, что на Приазовье - еще и из подствольного гранатомета ".
Детали: Отмечается, что боевых потерь среди наших защитников нет.
Напомним:
- 25 сентября в ТКГ сообщили, что в результате обстрела боевиков возле Попасной получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
- Кроме того, 25 января, в результате обстрела боевиками позиций Объединенных сил в районе Золотого получил ранение военнослужащий ВСУ. Он в тяжелом состоянии.
- По этой причине подгруппа по безопасности в Трехсторонний контактной группе собралась на внеочередное заседание.
Украинская правда