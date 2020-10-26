"Слуги народа" показали предварительные результаты опроса Зеленского

Партия "Слуга народа" обнародовала предварительные результаты "всеукраинского" опроса "5 вопросов от президента" по результатам обработки 74% анкет.

Источник: Facebook политсилы, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге

Детали: Большинство тех, кто принял участие в добровольном опросе, проведенном по инициативе президента, ответили утвердительно на 4 вопроса Владимира Зеленского, но на второй вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе мнения избирателей разделились почти поровну.

Ответы на "5 вопросов от президента" после обработки 74% анкет "Слуга народа"

Александр Корниенко отметил, что "это не было референдумом и не было социсследованием, потому что никакой выборки не было - это было общенациональным опрослм в похожем на экзит-пол формате".

По его данным, в опросе приняли участие до 5 миллионов граждан - то есть около половины пришедших на участки проголосовать на местных выборах.

По его словам, опрос прошел на высоком уровне и в рамках действующего законодательства.

Информацию о финансировании опроса Корниенко обещал позже.

Напомним: Гражданская сеть "ОПОРА" заявила, что президент Владимир Зеленский злоупотреблял административным ресурсом и скрыто агитировал за партию "Слуга народа" опросом "5 вопросов от президента", а также мог подорвать доверие к репрезентативным социологическим опросам.

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