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"Слуги народа" показали предварительные результаты опроса Зеленского

Понедельник, 26 октября 2020, 14:00
Слуги народа показали предварительные результаты опроса Зеленского
Фото Алены Рощенко, УП

Партия "Слуга народа" обнародовала предварительные результаты "всеукраинского" опроса "5 вопросов от президента" по результатам обработки 74% анкет.

Источник: Facebook политсилы, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге

Детали: Большинство тех, кто принял участие в добровольном опросе, проведенном по инициативе президента, ответили утвердительно на 4 вопроса Владимира Зеленского, но на второй вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе мнения избирателей разделились почти поровну.

 
Ответы на "5 вопросов от президента" после обработки 74% анкет
"Слуга народа"

Александр Корниенко отметил, что "это не было референдумом и не было социсследованием, потому что никакой выборки не было - это было общенациональным опрослм в похожем на экзит-пол формате".

По его данным, в опросе приняли участие до 5 миллионов граждан - то есть около половины пришедших на участки проголосовать на местных выборах.

По его словам, опрос прошел на высоком уровне и в рамках действующего законодательства.

Информацию о финансировании опроса Корниенко обещал позже.

Напомним: Гражданская сеть "ОПОРА" заявила, что президент Владимир Зеленский злоупотреблял административным ресурсом и скрыто агитировал за партию "Слуга народа" опросом "5 вопросов от президента", а также мог подорвать доверие к репрезентативным социологическим опросам.

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Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса с 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросов касались: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
  • Инициированный президентом Владимиром Зеленским "всеукраинский опрос" с пятью вопросами финансировала партия "Слуга народа". 

Алена Рощенко ,УП

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Темы: опросЗеленскийСлуга народа
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