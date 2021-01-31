Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дубинский проводит "параллельный подсчет" голосов за свое исключение

Воскресенье, 31 января 2021, 16:36
Дубинский проводит параллельный подсчет голосов за свое исключение

Народный депутат Александр Дубинский проводит "параллельный подсчет голосов" депутатов фракции "Слуга народа" за его исключение из фракции.

Источник: Дубинский в Telegram

Дословно: "Запускаю процедуру параллельного подсчета голосов депутатов СН по моему исключению из фракции.

Страна и избиратели должны знать имена тех, кто поддерживает механизм лживых доносов в иностранные государства как механизм незаконного влияния на украинскую власть".

Детали: Дубинский заявил, что направил всем депутатам фракции письма через электронную почту и систему СЕДО, в которых просит их до 16:00 1 февраля сообщить свою позицию по вопросу исключения Дубинского из фракции.

Он отметил, что проводит такой "параллельный подсчет голосов" для того, чтобы "поимённо знать тех депутатов, которые не нарушили присягу на верность украинскому народу и вопреки всему защищают президента от аферистов соросят-пинчучат" и "получить от остальных чёткий ответ о том, за что народного депутата, избранного гражданами Украины по мажоритарному округу, пытаются исключить из фракции "Слуга Народа"".

 

Предыстория:

  • Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
  • Известный видеосервис YouTube удалил канал нардепа Александра Дубинского, и сделал это из-за санкций, которые против него недавно ввели США.
  • Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube повредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это "информационной блокадой".
  • Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции "Слуга народа", тот отказался.
  • 29 января во фракции "Слуга народа" начали собирать подписи за исключение Дубинского.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДубинскийСлуга народасанкцииСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Дубинский
Телеканал "1+1" отбеливает подсанкционного нардепа Дубинского – "Чесно"
КС закрыл дело о локдауне, открытое по иску Дубинского и Ко
СБУ говорит, что Дубинский к ним не обращался относительно Деркача
Последние новости
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
Все новости...
Реклама: