Дубинский проводит "параллельный подсчет" голосов за свое исключение

Народный депутат Александр Дубинский проводит "параллельный подсчет голосов" депутатов фракции "Слуга народа" за его исключение из фракции.

Источник: Дубинский в Telegram

Дословно: "Запускаю процедуру параллельного подсчета голосов депутатов СН по моему исключению из фракции.

Страна и избиратели должны знать имена тех, кто поддерживает механизм лживых доносов в иностранные государства как механизм незаконного влияния на украинскую власть".

Детали: Дубинский заявил, что направил всем депутатам фракции письма через электронную почту и систему СЕДО, в которых просит их до 16:00 1 февраля сообщить свою позицию по вопросу исключения Дубинского из фракции.

Он отметил, что проводит такой "параллельный подсчет голосов" для того, чтобы "поимённо знать тех депутатов, которые не нарушили присягу на верность украинскому народу и вопреки всему защищают президента от аферистов соросят-пинчучат" и "получить от остальных чёткий ответ о том, за что народного депутата, избранного гражданами Украины по мажоритарному округу, пытаются исключить из фракции "Слуга Народа"".

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