Дубінський проводить "паралельний підрахунок" голосів за своє виключення
Народний депутат Олександр Дубінський проводить "паралельний підрахунок голосів" депутатів фракції "Слуга народу" щодо його виключення з фракції.
Джерело: Дубинський у Telegram
Дослівно: "Запускаю процедуру паралельного підрахунку голосів депутатів СН щодо мого виключенню з фракції.
Країна і виборці повинні знати імена тих, хто підтримує механізм брехливих доносів в іноземні держави як механізм незаконного впливу на українську владу".
Деталі: Дубінський заявив, що надіслав усім депутатам фракції листи через електронну пошту і систему СЕДО, в яких просить їх до 16:00 1 лютого повідомити свою позицію з питання виключення Дубінського з фракції.
Він зазначив, що проводить такий "паралельний підрахунок голосів" для того, щоб "поіменно знати тих депутатів, які не порушили присягу на вірність українському народу і всупереч усьому захищають президента від аферистів соросят-пінчучат" і "отримати від інших чітку відповідь про те, за що народного депутата, обраного громадянами України по мажоритарному округу, намагаються виключити з фракції "Слуга Народу"".
Передісторія:
- Раніше США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка та оточення Деркача через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.
- Відомий відеосервіс YouTube видалив канал нардепа Олександра Дубінського, і зробив це через санкції, які проти нього нещодавно запровадили США.
- Дубінський стверджує, що видалення його каналу з відеосервісу Youtube зашкодить сотням тисяч його підписників, і називає це "інформаційною блокадою".
- Президент Володимир Зеленський просив вийти Дубінського із фракції "Слуга народу", той відмовився.
- 29 січня у фракції "Слуга народу" почали збирати підписи за виключення Дубінського.
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