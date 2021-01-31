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Дубінський проводить "паралельний підрахунок" голосів за своє виключення

Неділя, 31 січня 2021, 16:36
Дубінський проводить паралельний підрахунок голосів за своє виключення

Народний депутат Олександр Дубінський проводить "паралельний підрахунок голосів" депутатів фракції "Слуга народу" щодо його виключення з фракції.

Джерело: Дубинський у Telegram

Дослівно: "Запускаю процедуру паралельного підрахунку голосів депутатів СН щодо мого виключенню з фракції.

Країна і виборці повинні знати імена тих, хто підтримує механізм брехливих доносів в іноземні держави як механізм незаконного впливу на українську владу".

Деталі: Дубінський заявив, що надіслав усім депутатам фракції листи через електронну пошту і систему СЕДО, в яких просить їх до 16:00 1 лютого повідомити свою позицію з питання виключення Дубінського з фракції.

Він зазначив, що проводить такий "паралельний підрахунок голосів" для того, щоб "поіменно знати тих депутатів, які не порушили присягу на вірність українському народу і всупереч усьому захищають президента від аферистів соросят-пінчучат" і "отримати від інших чітку відповідь про те, за що народного депутата, обраного громадянами України по мажоритарному округу, намагаються виключити з фракції "Слуга Народу"".

 

Передісторія:

  • Раніше США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка та оточення Деркача через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.
  • Відомий відеосервіс YouTube видалив канал нардепа Олександра Дубінського, і зробив це через санкції, які проти нього нещодавно запровадили США.
  • Дубінський стверджує, що видалення його каналу з відеосервісу Youtube зашкодить сотням тисяч його підписників, і називає це "інформаційною блокадою".
  • Президент Володимир Зеленський просив вийти Дубінського із фракції "Слуга народу", той відмовився.
  • 29 січня у фракції "Слуга народу" почали збирати підписи за виключення Дубінського.

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Українська правда

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Теми: ДубінськийСлуга народусанкціїСША
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