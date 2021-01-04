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Убийство Шеремета готовили спецлужбы Беларуси: опубликованы доказательства

Понедельник, 4 января 2021, 11:06

Еще в 2012 году секретные службы Беларуси по приказу Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой журналиста Павла Шеремета, что было осуществлено 4 года спустя.

Источник: записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, переданные "Украинской правде" белорусской оппозицией, издание EUobserver

Детали: На записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске.

В том числе на записи обсуждается способ убийства Павла Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы убийство это стало публичным сигналом.

 "Мы должны поработать над Шереметом, который является большой головной болью…

Мы заложим (бомбу – ред.) и так далее, и эту чертову крысу разнесет на чертовы куски - ноги в одну сторону, руки - в другую. Если же все будет (выглядеть) как по естественным причинам, то люди не поймут сигнал…

Президент (Лукашенко – ред.) ждет этих операций ", - цитирует слова Зайцева EUobserver.

Также на записи звучат доказательства, что в 2012 году КГБ Беларуси готовило операции по устранению и других своих политических оппонентов на территории других государств. Как отмечает на записи Зайцев, задачу организаций политических убийств поставил перед КГБ сам президент Александр Лукашенко и выделил на эти нужды 1,5 миллиона долларов.

На совещании обсуждается использование ядов, взрывчатых веществ, поломок автомобиля для достижения поставленных целей.

В том числе обсуждаются убийства в Германии Олега Алкаева (бывший директор тюрьмы в Беларуси), Владимира Бородача (экс-полковник) и Вячеслава Дудкина (был главным в стране по борьбе с коррупцией).

Дополняется...

Темы: Дело ШереметаубийствоБеларусьЛукашенко


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