По делу Шеремета выбрали основных присяжных – адвокаты

С помощью жеребьевки 9 сентября присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета поделили на основных и запасных.

Источник: сайт юридической фирмы "Сенс Україна", которая занимается защитой подозреваемого Андрея Антоненко

Детали: По автораспределению определены трое основных присяжных и двое запасных. Адвокаты обнародовали имена вместе со ссылками на декларации этих людей.

Основные:

Григорий Валерьевич Фирсов (ФЛП, арбитражный управляющий)

(ФЛП, арбитражный управляющий) Наталья Александровна Глоба (не работает, домохозяйка)

(не работает, домохозяйка) Юрий Иванович Михайленко (пенсионер)

Запасные:

Юрий Александрович Федоренко (ФЛП, занимается управлением недвижимостью)

(ФЛП, занимается управлением недвижимостью) Людмила Михайловна Яковенко (не работает, до этого работала в банковской сфере).

Основные присяжные будут работать в составе суда. Следующее заседание назначено на 28 сентября.

Что было ранее: 25 августа Шевченковский райсуд Киева назначил к рассмотрению дело в отношении обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Его будет рассматривать суд присяжных.

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