Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

По делу Шеремета выбрали основных присяжных – адвокаты

Среда, 9 сентября 2020, 18:02

С помощью жеребьевки 9 сентября присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета поделили на основных и запасных.

Источник: сайт юридической фирмы "Сенс Україна", которая занимается защитой подозреваемого Андрея Антоненко

Детали: По автораспределению определены трое основных присяжных и двое запасных. Адвокаты обнародовали имена вместе со ссылками на декларации этих людей.

 Основные:

  • Григорий Валерьевич Фирсов (ФЛП, арбитражный управляющий)
  • Наталья Александровна Глоба (не работает, домохозяйка)
  • Юрий Иванович Михайленко (пенсионер)

Запасные:

  • Юрий Александрович Федоренко (ФЛП, занимается управлением недвижимостью)
  • Людмила Михайловна Яковенко (не работает, до этого работала в банковской сфере).

Основные присяжные будут работать в составе суда. Следующее заседание назначено на 28 сентября.

Что было ранее: 25 августа Шевченковский райсуд Киева назначил к рассмотрению дело в отношении обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Его будет рассматривать суд присяжных.

Знать больше: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета

"Я не разбираюсь во взрывчатке. Я музыкант". Андрей Антоненко и его защита отвечают на вопросы УП

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
  • 18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.

Украинская правда
Темы: Дело Шереметасуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

По делу Шеремета выбрали основных присяжных – адвокаты

В Беларуси арестованной Колесниковой "шьют" госизмену

Участники ТКГ совместно с ОБСЕ проведут инспекцию в районе, где сорвали перемирие

видеоКокаин вместо бананов: пограничники обнаружили рекордную партию наркотиков

Верховный Суд приостановил взыскание $350 млн с Приватбанка в пользу Суркисов

фотоКолесникова в СИЗО, в ее квартире обыск

Все новости...
Дело Шеремета
Дело Шеремета: суд отобрал кандидатов в присяжные
МВД: Комиссия назвала экспертизу по Кузьменко объективной
Дело Шеремета: экспертов, которые занимались портретом Кузьменко, наказали – адвокат
Последние новости
19:47
Богдан: Зеленский сейчас "бронзовый", они сделали из него Брежнева
19:40
видеоБогдан: Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко
19:39
Богдан заявил, что наибольшее влияние на Зеленского имеет нардеп-ресторатор
19:38
Налоговым должникам хотят запретить выезд из Украины
19:31
Черновецкий подал в суд на Кабмин из-за статуса русского языка
18:56
Курс гривни продолжает медленно снижаться к доллару
18:42
Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра в Варшаве
18:36
Бывший "регионал" Горбаль может стать членом Совета НБУ
18:32
Кабмин расширил перечень иностранцев, которым разрешен въезд, но запретил транзит
18:31
В МИД РФ ответили на заявление министров G7 по Навальному
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!