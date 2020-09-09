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По делу Шеремета выбрали основных присяжных – адвокаты

Среда, 9 сентября 2020, 18:02
По делу Шеремета выбрали основных присяжных – адвокаты

С помощью жеребьевки 9 сентября присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета поделили на основных и запасных.

Источник: сайт юридической фирмы "Сенс Україна", которая занимается защитой подозреваемого Андрея Антоненко

Детали: По автораспределению определены трое основных присяжных и двое запасных. Адвокаты обнародовали имена вместе со ссылками на декларации этих людей.

 Основные:

  • Григорий Валерьевич Фирсов (ФЛП, арбитражный управляющий)
  • Наталья Александровна Глоба (не работает, домохозяйка)
  • Юрий Иванович Михайленко (пенсионер)

Запасные:

  • Юрий Александрович Федоренко (ФЛП, занимается управлением недвижимостью)
  • Людмила Михайловна Яковенко (не работает, до этого работала в банковской сфере).

Основные присяжные будут работать в составе суда. Следующее заседание назначено на 28 сентября.

Что было ранее: 25 августа Шевченковский райсуд Киева назначил к рассмотрению дело в отношении обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Его будет рассматривать суд присяжных.

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Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
  • 18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.

Украинская правда

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Темы: Дело Шереметасуд
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