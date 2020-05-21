В деле Шеремета изменили подозрения: убрали "арийскую расу", добавили неизвестных организаторов

Всем трем подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета изменили подозрения - теперь следствие называет организаторами преступления "неустановленных лиц".

Источник: комментарий адвоката подозреваемой Юлии Кузьменко Тараса Безпалого "Украинской правде"

Детали: Ранее полиция считала организатором преступления музыканта Андрея Антоненко. Теперь он, как и врач Юлия Кузьменко, по версии следствия, являются исполнителями, военная медсества Яна Дугарь – пособником.

Изменился также вероятный мотив убийства. Ранее правоохранители говорили, что Антоненко "увлекся ультранационалистическими идеями" и "культивировал величество арийской расы". Теперь полиция считает, что неустановленные организаторы действовали по личным мотивам и "решили создать в обществе крайне резонансное событие" для провокации акций протеста.

В свою очередь, мотивы подозреваемых якобы заключались в том, что они поддерживали идеи создания этого резонансного события.

Согласно уточненной версии, Кузьменко только подкладывала взрывчатку под автомобиль журналиста, но не активировала ее, как говорилось ранее.

Кроме того, в деле фигурируют "неустановленные лица", которые якобы обеспечили подозреваемых взрывчаткой.

Также в подозрения добавили две новые статьи: об уничтожении имущества (автомобиля, на котором ехал Шеремет) и незаконном обращении с оружием (взрывчаткой, которую подложили под авто).

Сроки досудебного розлидування по делу установлены до 12 июня. Адвокат Безпалый предполагает, что в ближайшее время может быть объявлено о завершении следствия.

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который ранее также фигурировал как организатор.

Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.

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Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета