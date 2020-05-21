Все разделы
Укр / Рус

В деле Шеремета изменили подозрения: убрали "арийскую расу", добавили неизвестных организаторов

Четверг, 21 мая 2020, 18:19

Всем трем подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета изменили подозрения - теперь следствие называет организаторами неизвестных лиц.

Источник: комментарий адвоката Тараса Беспалого "Украинской правде"

Детали: Ранее полиция считала организатором преступления музыканта Андрея Антоненко. Теперь он, как и врач Юлия Кузьменко, по версии следствия, являются исполнителями, военная медсества Яна Дугарь – пособником.

Изменился также вероятный мотив убийства. Ранее правоохранители говорили, что Антоненко "увлекся ультранационалистическими идеями" и "культивировал величество арийской расы". Теперь полиция считает, что неустановленные организаторы действовали по личным мотивам и "решили создать в обществе крайне резонансное событие" для провокации акций протеста.

Согласно уточненной версии, Кузьменко якобы только подкладывала взрывчатку под автомобиль журналиста, но не активировала ее, как говорилось ранее.

Также в подозрения добавили две новые статьи: об уничтожении имущества (автомобиля, на котором ехал Шеремет) и незаконном хранении оружия (взрывчатки, которую подложили под авто).

Дополняется ...



powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский подписал "антиколомойський" закон о банках

В ООС сообщили об одном погибшем и семерых пострадавших на Донбассе

Подозреваемый в убийстве эксминистр Кожара внес 2 миллиона залога

Видео, фотоПолиция в ходе спецоперации ликвидировала масштабную мошенническую схему

Случай малярии обнаружили в Харькове: заболел студент

Мина 120 калибра попала в грузовой автомобиль на Донбассе: есть погибший и раненые

Все главные новости...
Последние новости
18:19
В деле Шеремета изменили подозрения: убрали "арийскую расу", добавили неизвестных организаторов
18:14
Зеленский подписал "антиколомойський" закон о банках
18:10
фотоСаакашвили похвалил Венедиктову: Абсолютно открыта к диалогу
17:59
Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус - росЗМИ
17:54
В ООС сообщили об одном погибшем и семерых пострадавших на Донбассе
17:46
В мае поступления ЕСВ просели на 20% – Пенсионный фонд
17:39
фотоЛьвовские медики превратили защитные костюмы на вышиванки
17:16
Оператор ГТС закупит 0,5 миллиарда кубометров газа на "таможенный склад"
17:16
ЕС вопреки своим правилам примет участие в организованной РФ встрече по Крыму - СМИ
17:12
Зеленский назначил Енина представителем Украины в Суде ООН по делам против РФ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!