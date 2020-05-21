В деле Шеремета изменили подозрения: убрали "арийскую расу", добавили неизвестных организаторов

Всем трем подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета изменили подозрения - теперь следствие называет организаторами неизвестных лиц.

Источник: комментарий адвоката Тараса Беспалого "Украинской правде"

Детали: Ранее полиция считала организатором преступления музыканта Андрея Антоненко. Теперь он, как и врач Юлия Кузьменко, по версии следствия, являются исполнителями, военная медсества Яна Дугарь – пособником.

Изменился также вероятный мотив убийства. Ранее правоохранители говорили, что Антоненко "увлекся ультранационалистическими идеями" и "культивировал величество арийской расы". Теперь полиция считает, что неустановленные организаторы действовали по личным мотивам и "решили создать в обществе крайне резонансное событие" для провокации акций протеста.

Согласно уточненной версии, Кузьменко якобы только подкладывала взрывчатку под автомобиль журналиста, но не активировала ее, как говорилось ранее.

Также в подозрения добавили две новые статьи: об уничтожении имущества (автомобиля, на котором ехал Шеремет) и незаконном хранении оружия (взрывчатки, которую подложили под авто).

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