Суд взялся за дело Шеремета: будут присяжные

Шевченковский райсуд Киева назначил к рассмотрению дело в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: подготовительное заседание суда

Прямая речь судьи: "Назначить судебное разбирательство на основании обвинительного акта судом присяжных в открытом судебном заседании на 12 часов 4 сентября".

Детали: Заседание проводили председательствующая судья Оксана Голуб, судьи-участники коллегии Марина Антонюк и Евгений Сидоров.

Все трое подозреваемых требуют суда присяжных.

Председательствующая судья посоветовала подозреваемой Яне Дугарь взять обвинительный акт, чтобы знать, от чего защищаться. Голуб отметила, что если обвиняемой не открыли какие-то доказательства, то это ей на руку, потому что потом эти доказательства можно признать недопустимыми.

Также суд оставил подозреваемого Андрея Антоненко под стражей до 23 октября. Юлию Кузьменко оставили под домашним арестом также до 23 октября. Яна Дугарь также остается под следствием до той же даты.

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Напомним: ранее часть участников Марша Независимости пришли под Офис президента с требованием освободить фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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