Полиция готова ехать к белорусскому эксспецназовцу, который опубликовал запись об убийстве Шеремета

Нацполиция сообщила, что готова к проведению следственных действий с бывшим сотрудником белорусского спецназа Игорем Макаром, который распространил аудиозапись, где силовики Беларуси обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: Отмечается, что аудиозапись, которую получила полиция, направили на фоноскопическую экспертизу.

Для получения дополнительной информации о вероятных заказчиках убийства Шеремета, правоохранители планируют провести следственные действия с распорядителем звукозаписи.

Поскольку распорядитель находится на территории Евросоюза, нужно соблюдать процедуры международной правовой помощи.

Работники полиции и офиса генпрокурора уже сформировали группу и готовы в ближайшее время выехать в страну, где находится владелец записи.

Также следователи подготовили приглашения в Украину мужчине, который является распорядителем звукозаписи, для участия в следственных действиях.

Сообщается, что он получит процессуальный статус свидетеля. Его обеспечат охраной.

Правоохранители еще раз отметили, что информация о "белорусском следе" касается исключительно заказчиков, а не исполнителей убийства журналиста.

Ранее защита обвиняемых по делу Шеремета заявила, что правоохранители не рассматривали информации о причастности белорусских спецслужб к убийству журналиста. Полиция называет заявления адвокатов обвиняемых "манипулятивными и предвзятыми".

Напомним:

4 января белорусская оппозиция передала "Украинской правде" записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

На записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске. В частности, обсуждается способ убийства Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы убийство стало публичным сигналом.

Нацполиция в декабре 2020 года получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета с территории одной из стран Европы и будет проводить там следственные действия.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, где силовики Беларуси обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета, сообщил о готовности свидетельствовать по делу Офису генерального прокурора Украины. Он также сказал, что передал соответствующие доказательства украинской стороне в декабре 2020 года.

В Министерстве внутренних дел считают, что записи 2012 года, на которых якобы белорусские спецслужбы обсуждают намерение убить Шеремета взрывчаткой, соответствуют версии украинского следствия и на деле ветеранов АТО и волонтеров не отразятся.

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