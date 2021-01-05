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Защита Антоненко: полиция ранее не расследовала "белорусский след" в деле Шеремета

Вторник, 5 января 2021, 12:33
Защита Антоненко: полиция ранее не расследовала белорусский след в деле Шеремета

Защита Андрея Антоненко, обвиняемого по делу Павла Шеремета, считает, что правоохранители ранее не рассматривали информации о причастности белорусских спецслужб к убийству журналиста.

Источник: заявление адвокатов Антоненко, пресс-служба юридической компании "Сенс Україна", Facebook-страница Юлии Кузьменко 

Прямая речь: "Тщательно изучив все представленные следствием "доказательства", защита утверждает, исходя из имеющихся материалов, ранее версия причастности белорусских спецслужб вообще не исследовалась и не рассматривалась.

Более того, о ней также постоянно забывали министр и его заместители, руководители полиции, прокуроры и следователи во время своих пропагандистских заявлений и выступлений перед законодателями и во время телевизионных шоу, всеми силами пытаясь ввести общественность в сторону от этой версии. Звучали слова и Россия, и ПТСР, и экстремизм, и шизофрения исполнителей, но о Беларуси - ни одного упоминания".

По словам Кузьменко, никто из обвиняемых по делу Шеремета не имеет отношения к белорусскому КГБ.

Что было раньше: 4 января белорусская оппозиция передала "Украинской правде" записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

На записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске.

В частности, обсуждается способ убийства Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы убийство стало публичным сигналом.

Нацполиция в декабре 2020 года получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета с территории одной из стран Европы и будет проводить там следственные действия. 

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, где силовики Беларуси обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета, сообщил о готовности свидетельствовать по делу Офису генерального прокурора Украины. Он также сказал, что передал соответствующие доказательства украинской стороне в декабре 2020 года.

В Министерстве внутренних дел считают, что записи 2012 года, на которых якобы белорусские спецслужбы обсуждают намерение убить Шеремета взрывчаткой, соответствуют версии украинского следствия и на деле ветеранов АТО и волонтеров не отразятся.

Знать больше: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Украинская правда
Темы: Дело ШереметаубийствоБеларусь
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