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Защита Антоненко: полиция ранее не расследовала "белорусский след" в деле Шеремета

Вторник, 5 января 2021, 09:23

Защита Андрея Антоненко, обвиняемого по делу Павла Шеремета, считает, что правоохранители ранее не рассматривали информации о причастности белорусских спецслужб к убийству журналиста.

Источник: заявление адвокатов Антоненко, пресс-служба юридической компании "Сенс Україна"

Прямая речь: "Тщательно изучив все представленные следствием "доказательства", защита утверждает, исходя из имеющихся материалов, ранее версия причастности белорусских спецслужб вообще не исследовалась и не рассматривалась.

Более того, о ней также постоянно забывали министр и его заместители, руководители полиции, прокуроры и следователи во время своих пропагандистских заявлений и выступлений перед законодателями и во время телевизионных шоу, всеми силами пытаясь ввести общественность в сторону от этой версии. Звучали слова и Россия, и ПТСР, и экстремизм, и шизофрения исполнителей, но о Беларуси - ни одного упоминания".

Украинская правда
Темы: Дело ШереметаубийствоБеларусь


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