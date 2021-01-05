Пленки КГБ Беларуси по Шеремету: обличитель готов свидетельствовать в ОГПУ

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, где силовики Беларуси обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета, сообщил о готовности свидетельствовать по делу Офису генерального прокурора Украины. Он также сказал, что передал соответствующие доказательства украинской стороне в декабре 2020 года.

Источник: Макар в комментарии "Общественному"

Прямая речь: "Мы делали все, чтобы дать огласку, и самое главное – чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси. Я передал записи (украинским правоохранителям – УП) примерно в декабре.

Официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины.

Детали: Макар выразил готовность прилететь в Киев, но все зависит от спецслужб Украины.

"Когда будет такая необходимость будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, – я готов", – заявил он.

Игорь Макар, снимок экрана Общественное

По его словам, лицо, совершившее запись тех разговоров и с какой говорит глава Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадим Зайцев, также готово свидетельствовать по делу. Сейчас этот анонимный экс-сотрудник КГБ, как его называет Макар, находится в Евросоюзе.

Попали эти материалы к бывшему сотрудника белорусского спецназа еще в 2012 году от анонимных источников из Комитета госбезопасности Беларуси.

Тогда, утверждает Макар, он услышал на записях имя своего друга Олега Алкаева, бывшего начальника Минского СИЗО. Последний выехал из Беларуси в 2001 году и начал критиковать режим Лукашенко, где раньше сам был руководителем "расстрельной группы", которая занималась смертными приговорами. Книгу Алкаева в 2007 году издал Шеремет.

Макар рассказал, что именно из-за присутствия в этих разговорах фамилии его друга, он сначала передал записи американским спецслужбам, чтобы спасти их жизнь. По его же словам, остаются живыми экс-командир бригады спецназа Владимира Бородач и начальник отдела МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслав Дудкин, чьи имена также фигурировали в обсуждениях сотрудников спецслужб.

Согласно пленок, планировалась ликвидация еще и российского политолога Андрея Суздальцева.

"Эту запись я обнародовал сейчас, передал для публикации на EUobserver. Там были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась международная экспертиза, которая подтверждена. Также позже, если это потребуется, будет сделана биометрическая экспертиза", – сообщил обличитель.

Он также объяснил, почему не сделал этого раньше. Макар считает, что в этом бы случае была бы угроза его жизни, однако почему он не обнародовал записи, когда Шеремета убили, он так и не сказал.

"Если бы пытался опубликовать это раньше, в 2012 году, политическая ситуация была совсем другая. Я 100% пожертвовал бы своей жизнью, и эту запись сегодня мы бы не услышали. Мы не открыли глаза на все эти преступления, которые планировались, совершенные, в частности, убийство Павла Шеремета.

Если бы в 2016-м году, когда Павла Шеремета взорвали, я опубликовал эти данные, я думаю, что я, возможно, помог бы разобраться в преступлении, но сегодня я не помог бы своему белорусскому народу справиться с этим диктаторским режимом, который сейчас существует в стране", – пояснил он.

Сейчас, считает Макар, его действия могут помочь преодолеть диктаторский режим Лукашенко. "И я, наверное, готов пожертвовать своей жизнью, чтобы для Беларуси все это прекратилось, диктаторский режим, и чтобы Беларусь стала свободной", – говорит бывший сотрудник спецназа.

Что было раньше: 4 января белорусская оппозиция передала "Украинской правде" записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

На записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске.

В частности, обсуждается способ убийства Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы убийство стало публичным сигналом.

Нацполиция в декабре 2020 года получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета с территории одной из стран Европы и будет проводить там следственные действия.

Предыстория:

Журналист "Украинской правды" и "Радио Вести" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко.

25 августа суд взялся за дело Шеремета и назначил рассмотрение с присяжными.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Они имеют поддержку сторонников.

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