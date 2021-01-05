Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пленки КГБ Беларуси по Шеремету: обличитель готов свидетельствовать в ОГПУ

Вторник, 5 января 2021, 00:35

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, где силовики Беларуси обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета, сообщил о готовности свидетельствовать по делу Офису генерального прокурора Украины. Он также сказал, что передал соответствующие доказательства украинской стороне в декабре 2020 года.

Источник: Макар в комментарии "Общественному"

Прямая речь: "Мы делали все, чтобы дать огласку, и самое главное – чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси. Я передал записи (украинским правоохранителям – УП) примерно в декабре.

Официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины.

Детали: Макар выразил готовность прилететь в Киев, но все зависит от спецслужб Украины.

"Когда будет такая необходимость будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, – я готов", – заявил он.

Игорь Макар, снимок экрана
Игорь Макар, снимок экрана
Общественное

По его словам, лицо, совершившее запись тех разговоров и с какой говорит глава Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадим Зайцев, также готово свидетельствовать по делу. Сейчас этот анонимный экс-сотрудник КГБ, как его называет Макар, находится в Евросоюзе.

Попали эти материалы к бывшему сотрудника белорусского спецназа еще в 2012 году от анонимных источников из Комитета госбезопасности Беларуси.

Тогда, утверждает Макар, он услышал на записях имя своего друга Олега Алкаева, бывшего начальника Минского СИЗО. Последний выехал из Беларуси в 2001 году и начал критиковать режим Лукашенко, где раньше сам был руководителем "расстрельной группы", которая занималась смертными приговорами. Книгу Алкаева в 2007 году издал Шеремет.

Макар рассказал, что именно из-за присутствия в этих разговорах фамилии его друга, он сначала передал записи американским спецслужбам, чтобы спасти их жизнь. По его же словам, остаются живыми экс-командир бригады спецназа Владимира Бородач и начальник отдела МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслав Дудкин, чьи имена также фигурировали в обсуждениях сотрудников спецслужб.

Согласно пленок, планировалась ликвидация еще и российского политолога Андрея Суздальцева.

"Эту запись я обнародовал сейчас, передал для публикации на EUobserver. Там были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась международная экспертиза, которая подтверждена. Также позже, если это потребуется, будет сделана биометрическая экспертиза", – сообщил обличитель.

Он также объяснил, почему не сделал этого раньше. Макар считает, что в этом бы случае была бы угроза его жизни, однако почему он не обнародовал записи, когда Шеремета убили, он так и не сказал.

"Если бы пытался опубликовать это раньше, в 2012 году, политическая ситуация была совсем другая. Я 100% пожертвовал бы своей жизнью, и эту запись сегодня мы бы не услышали. Мы не открыли глаза на все эти преступления, которые планировались, совершенные, в частности, убийство Павла Шеремета.

Если бы в 2016-м году, когда Павла Шеремета взорвали, я опубликовал эти данные, я думаю, что я, возможно, помог бы разобраться в преступлении, но сегодня я не помог бы своему белорусскому народу справиться с этим диктаторским режимом, который сейчас существует в стране", – пояснил он.

Сейчас, считает Макар, его действия могут помочь преодолеть диктаторский режим Лукашенко. "И я, наверное, готов пожертвовать своей жизнью, чтобы для Беларуси все это прекратилось, диктаторский режим, и чтобы Беларусь стала свободной", – говорит бывший сотрудник спецназа.

Что было раньше: 4 января белорусская оппозиция передала "Украинской правде" записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

На записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске.

В частности, обсуждается способ убийства Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы убийство стало публичным сигналом.

Нацполиция в декабре 2020 года получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета с территории одной из стран Европы и будет проводить там следственные действия. 

Предыстория:

  • Журналист "Украинской правды" и "Радио Вести" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко.
  • 25 августа суд взялся за дело Шеремета и назначил рассмотрение с присяжными.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Они имеют поддержку сторонников.

Знать больше: По делу Шеремета начинается суд присяжных. Рассказываем, как он работает в Украине

Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета

Украинская правда
Темы: Дело Шеремета


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Амбициозные цели": Украина хочет провести Олимпиаду в 2030-м или 2032 году

дополненоМВД: Белорусские записи по Шеремету не противоречат версии следствия

После празднования Нового года ожидается "COVID-бум" – совещание у Зеленского

С 8 января в супермаркетах запретят продажу ряда повседневных товаров

Полиция еще в декабре получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

аудиоСпецлужбы Беларуси готовили убийство Шеремета - аудиозапись из КГБ

Все новости...
Дело Шеремета
МВД: Белорусские записи по Шеремету не противоречат версии следствия
Полиция еще в декабре получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета
Спецлужбы Беларуси готовили убийство Шеремета - аудиозапись из КГБ
Последние новости
00:35
Пленки КГБ Беларуси по Шеремету: обличитель готов свидетельствовать в ОГПУ
23:56
В штате Нью-Йорк – первый случай "британского" коронавируса
23:29
США обвиняют Иран в "ядерном вымогательстве" 
23:01
В Европе составили рейтинг провалов российских пропагандистов
22:31
В Англии вводят новый локдаун из-за нового штамма коронавируса
22:00
Новости 4 января: КГБ Беларуси и убийство Шеремета, локдаун без повседневных товаров
21:59
4 января в зоне ООС зафиксировали два обстрела
21:39
Минцифры готовится развивать рынок "виртуальных активов"
21:26
Подросток получил травмы из-за взрывного устройства, найденного на мусорке
21:04
Украина начинает мониторить выбросы парниковых газов
Все новости...