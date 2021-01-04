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МВД: Белорусские записи по Шеремету не противоречат версии следствия

Понедельник, 4 января 2021, 17:43

В Министерстве внутренних дел считают, что записи 2012 года, на которых якобы белорусские спецслужбы обсуждают намерение убить журналиста Павла Шеремета взрывчаткой, соответствуют версии украинского следствия и на деле ветеранов АТО и волонтеров не отразятся.

Источник: пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в комментарии "BBC News Украина"

Детали: В исполнении убийства белорусского журналиста Павла Шеремета, который жил и работал в России и в Украине, украинские следователи обвиняют рок-музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса") и военную медсестру Яну Дугарь. Якобы Дугарь помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто, а затем осуществили взрыв.

На обнародованных 4 января записях фигурирует якобы бывший глава белорусского КГБ Вадим Зайцев, который говорит, что необходимо сделать "какую-то закладку" и таким образом убить Шеремета. Записи, которые теперь попали в СМИ и немного ранее в полицию, датированы 2012-м годом.

В соцсетях после публикации отдельные пользователи уже начали требовать снять обвинения с Антоненко, Кузьменко и Дугарь под гештегом #freeRiff.

Представитель МВД оснований для этого не видит, но надеется, что новая информация может помочь в поиске до сих пор неустановленных заказчиков и организаторов убийства.

Прямая речь Шевченко: "В обвинительном акте четко указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами. Непосредственно на рассмотрение в суде (дела Антоненко, Кузьменко и Дугарь – ред.) это вряд ли повлияет, потому что обвиняемым инкриминируется именно участие в исполнении этого преступления.

Эта информация подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц".

Предыстория:

  • Журналист "Украинской правды" и "Радио Вести" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко.
  • 25 августа суд взялся за дело Шеремета и назначил рассмотрение с присяжными.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Они имеют поддержку сторонников.

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Темы: Дело ШереметаМВДЛукашенкоБеларусь


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