МВД: Белорусские записи по Шеремету не противоречат версии следствия

В Министерстве внутренних дел считают, что записи 2012 года, на которых якобы белорусские спецслужбы обсуждают намерение убить журналиста Павла Шеремета взрывчаткой, соответствуют версии украинского следствия и на деле ветеранов АТО и волонтеров не отразятся.

Источник: пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в комментарии "BBC News Украина" и адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый в комментарии "Радио Свобода"

Детали: В исполнении убийства белорусского журналиста Павла Шеремета, который жил и работал в России и в Украине, украинские следователи обвиняют рок-музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса") и военную медсестру Яну Дугарь. Якобы Дугарь помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто, а затем осуществили взрыв.

На обнародованных 4 января записях фигурирует якобы бывший глава белорусского КГБ Вадим Зайцев, который говорит, что необходимо сделать "какую-то закладку" и таким образом убить Шеремета. Записи, которые теперь попали в СМИ и немного ранее в полицию, датированы 2012-м годом.

В соцсетях после публикации отдельные пользователи уже начали требовать снять обвинения с Антоненко, Кузьменко и Дугарь под гештегом #freeRiff.

Представитель МВД оснований для этого не видит, но надеется, что новая информация может помочь в поиске до сих пор неустановленных заказчиков и организаторов убийства.

Прямая речь Шевченко: "В обвинительном акте четко указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами. Непосредственно на рассмотрение в суде (дела Антоненко, Кузьменко и Дугарь – ред.) это вряд ли повлияет, потому что обвиняемым инкриминируется именно участие в исполнении этого преступления.

Эта информация подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц".

Другие подробности: Адвокат Юлии Кузьменко - Тарас Беспалый - считает, что привязать обвиняемых к "белорусским пленкам" следствию не удастся.

Пока нет выдвинутых обвинений в связях с белорусами, но в случае чего защита готова предоставить аргументы о непричастности подзащитных.

Прямая речь Беспалого: "На 100% уверен, что они этого не смогут сделать *связать пленки и свою версию – ред.), но также убежден, что они будут это делать, потому что им это нужно привязать. Они, фактически не имея доказательств, объявили трех уважаемых людей подозреваемыми и теперь им надо как-то из этой ситуации выходить...

Мы не видели этих записей официально, это лишь публикации в прессе, которые мы не можем использовать. Сейчас думаем подавать заявление в Службу безопасности Украины, чтобы соответственно это расследовалось как теракт и забирать это дело от МВД в СБУ...

Этот поворот с пленками создает определенное общественное мнение – и опять же общество в очередной раз убеждается, что следствие обвиняет не тех лиц, которые причастны к убийству Павла Шеремета. На тактику защиты, которая есть сейчас, это никак не повлияет".

Этому предшествовало: Белорусская оппозиция передала "Украинской правде" аудиозаписи, которые могут свидетельствовать, что еще в 2012 году секретные службы Беларуси по приказу Александра Лукашенко обсуждали идею подорвать взрывчаткой журналиста Павла Шеремета, которого убили в Украине летом 2016 года. Такую же информацию обнародовали "Белорусский народный трибунал" и EUobserver

Предыстория:

Журналист "Украинской правды" и "Радио Вести" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко.

25 августа 2020 года суд взялся за дело Шеремета и назначил рассмотрение с присяжными.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Они имеют поддержку сторонников.

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