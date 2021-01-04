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Полиция еще в декабре получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

Понедельник, 4 января 2021, 11:17
Полиция еще в декабре получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

Нацполиция в декабре 2020 года получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета с территории одной из стран Европы и будет проводить там следственные действия.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: Сообщается, что в декабре 2020 года следствие Нацполиции получило с помощью разведки "информацию, представляющую интерес в расследовании подрыва Шеремета в 2016 году".

В частности, документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом, которые поступили в распоряжение следствия и "представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления".

На фрагментах, которые есть в распоряжении полиции, и которые попали в Интернет "неустановленные лица обсуждают вопрос убийства Шеремета". В частности, они говорят об отравлении или подрыве.

Сообщается, что Нацполиция получила разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран: "кроме того, распорядителя передаваемой информации пригласили для проведения необходимых следственных действий".

Дело исполнителей подрыва журналиста передали в суд, дело относительно заказчиков выделено в отдельное уголовное производство.

Что было раньше: 4 января белорусская оппозиция передала "Украинской правде" записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

На записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске.

В частности, обсуждается способ убийства Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы убийство стало публичным сигналом.

Предыстория:

  • Журналист "Украинской правды" и "Радио Вести" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко.
  • 25 августа суд взялся за дело Шеремета и назначил рассмотрение с присяжными.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Они имеют поддержку сторонников.

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Украинская правда
Темы: Дело Шереметаубийство
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