Полиция еще в декабре получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета
Понедельник, 4 января 2021, 12:17
Нацполиция Украины получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета с территории одной из стран Европы и будет проводить там следственные действия.
Источник: пресс-служба Нацполиции
Детали: Сообщается, что в декабре 2020 года следствие Нацполиции получило с помощью разведки "информацию, представляющую интерес в расследовании подрыва Шеремета в 2016 году".
В частности, документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом, которые поступили в распоряжение следствия и "представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления".
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Украинская правда