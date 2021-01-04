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Полиция еще в декабре получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

Понедельник, 4 января 2021, 12:17

Нацполиция Украины получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета с территории одной из стран Европы и будет проводить там следственные действия.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: Сообщается, что в декабре 2020 года следствие Нацполиции получило с помощью разведки "информацию, представляющую интерес в расследовании подрыва Шеремета в 2016 году".

В частности, документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом,  которые поступили в распоряжение следствия и "представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления".

Дополняется...

Украинская правда
Темы: Дело Шереметаубийство


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