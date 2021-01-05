"Белорусский след" в убийстве Шеремета: следственные действия возможны уже в январе - Аваков

Следственные действия в связи с возможным "белорусским следом" в деле убийства журналиста Павла Шеремета могут быть проведены на территории Европы уже в январе.

Источник: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков журналистам в Харькове во вторник, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Министр подтверждает, что украинские правоохранители располагают большим объемом материалов, свидетельствующих о том, что до 2012 года в белорусских спецслужбах обсуждалась возможность убийства журналиста Павла Шеремета, чем тот, который был обнародован в СМИ.

Аваков отметил, что следователи еще продолжают анализировать полученные документы.

Прямая речь: "В декабре месяце мы получили несколько больше материалов, чем были опубликованы вчера (4 января) в прессе, которые нам показывают, что в кругах белорусских спецслужб до 2012 года - последняя дата, по-моему, апрель 2012 года - обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета. Эти материалы были нами тогда приняты. У нас сделан целый ряд международно-правовых поручений с тех пор...



Будет договорено о некоторых следственных действиях уже сейчас, в январе-месяце, на территории Европы…



Мы получили в руки достаточно много документов, сейчас они изучаются".

Предыстория:

4 января белорусская оппозиция передала "Украинской правде" записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева. На записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске. В частности, обсуждается способ убийства Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы убийство стало публичным сигналом.

Нацполиция в декабре 2020 года получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета с территории одной из стран Европы и будет проводить там следственные действия.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, где силовики Беларуси обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета, сообщил о готовности свидетельствовать по делу Офису генерального прокурора Украины. Он также сказал, что передал соответствующие доказательства украинской стороне в декабре 2020 года.

В Министерстве внутренних дел считают, что записи 2012 года, на которых якобы белорусские спецслужбы обсуждают намерение убить Шеремета взрывчаткой, соответствуют версии украинского следствия и на деле ветеранов АТО и волонтеров не отразятся.

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