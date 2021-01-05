"Белорусский след" в убийстве Шеремета: следственные действия возможны уже в январе - Аваков

Следственные действия в связи с возможным "белорусским следом" в деле убийства журналиста Павла Шеремета могут быть проведены на территории Европы уже в январе.

Источник: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков журналистам в Харькове во вторник, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Министр подтверждает, что украинские правоохранители располагают большим объемом материалов, свидетельствующих о том, что до 2012 года в белорусских спецслужбах обсуждалась возможность убийства журналиста Павла Шеремета, чем тот, который был обнародован в СМИ.

Аваков отметил, что следователи еще продолжают анализировать полученные документы.

Прямая речь: "В декабре месяце мы получили несколько больше материалов, чем были опубликованы вчера (4 января) в прессе, которые нам показывают, что в кругах белорусских спецслужб до 2012 года - последняя дата, по-моему, апрель 2012 года - обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета. Эти материалы были нами тогда приняты. У нас сделан целый ряд международно-правовых поручений с тех пор...



Будет договорено о некоторых следственных действиях уже сейчас, в январе-месяце, на территории Европы…



Мы получили в руки достаточно много документов, сейчас они изучаются".