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Британия вакцинировала от коронавируса более 1,3 млн человек

Вторник, 5 января 2021, 21:28

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что более чем 1,3 миллиона человек в Соединенном Королевстве были вакцинированы против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"На сегодня мы вакцинировали более 1,1 миллиона человек в Англии и более 1,3 миллиона во всей Британии", - сказал Джонсон на пресс-конференции во вторник.

Всего на сегодня вакцинировано 650 000 человек старше 80 лет.

По словам британского премьер-министра, сейчас в Англии более миллиона человек инфицированы коронавирусом.

Управление национальной статистики заявило, что каждый 50-й в Англии болеет COVID-19.

Во вторник в Великобритании впервые зарегистрировали более 60 тысяч новых случаев коронавируса в день. В течение недели количество новых случаев ежедневно превышало 50 тысяч.

Накануне в Англии объявили третий локдаун, чтобы попытаться контролировать распространение COVID-19. Людям приказали оставаться дома так, как они это делали в марте 2020 года.

Джонсон сказал, что, по его мнению, к середине февраля появится перспектива смягчения некоторых мер.

Великобритания 8 декабря первой из стран Запада начала вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer/Biontech. 4 января Британия начала использовать недорогую и легко транспортабельную вакцину от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета.

Темы: вакцинацияВеликобритания
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