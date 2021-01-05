Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Британия вакцинировала от коронавируса более 1,3 млн человек

Вторник, 5 января 2021, 22:28

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что более чем 1,3 миллиона человек в Соединенном Королевстве были вакцинированы против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"На сегодня мы вакцинировали более 1,1 миллиона человек в Англии и более 1,3 миллиона во всей Британии", - сказал Джонсон на пресс-конференции во вторник.

Всего на сегодня вакцинировано 650 000 человек старше 80 лет.

По словам британского премьер-министра, сейчас в Англии более миллиона человек инфицированы коронавирусом.

Управление национальной статистики заявило, что каждый 50-й в Англии болеет COVID-19.

Во вторник в Великобритании впервые зарегистрировали более 60 тысяч новых случаев коронавируса в день. В течение недели количество новых случаев ежедневно превышало 50 тысяч.

Накануне в Англии объявили третий локдаун, чтобы попытаться контролировать распространение COVID-19. Людям приказали оставаться дома так, как они это делали в марте 2020 года.

Джонсон сказал, что, по его мнению, к середине февраля появится перспектива смягчения некоторых мер.

Великобритания 8 декабря первой из стран Запада начала вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer/Biontech. 4 января Британия начала использовать недорогую и легко транспортабельную вакцину от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета.

Темы: вакцинацияВеликобритания


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 5 января: Зеленский vs Бойко, продажи во время локдауна

видео, фотоБольше тонны героина накрыли во Львове: рекорд стоимостью 2,3 миллиарда

документКонституционный суд выдал новое заявление относительно указа Зеленского

Полиция готова ехать к белорусскому эксспецназовцу, который опубликовал запись об убийстве Шеремета

документыЗеленский разбогател на 4,6 миллиона благодаря двум ООО

Приложение Kyiv Smart City больше не работает

Все новости...
вакцинация
Министр здравоохранения Латвии уходит в отставку из-за провала программы вакцинации
Премьеру Нидерландов пришлось оправдываться за старт вакцинации последними в ЕС
Правительство Франции после волны критики пообещало ускорить вакцинацию
Последние новости
22:28
Британия вакцинировала от коронавируса более 1,3 млн человек
22:01
В Украине растет количество кибератак: хакеры облюбовали сайт НАБУ
21:40
В США заблокировали решение Трампа о санкциях в отношении Международного уголовного суда
21:22
Локдаун приближается: киевлянам напомнили, что можно, а что - нет
21:00
Новости 5 января: Зеленский vs Бойко, продажи во время локдауна
20:41
Министр здравоохранения Латвии уходит в отставку из-за провала программы вакцинации
20:30
"Белорусский след" в убийстве Шеремета: следственные действия возможны уже в январе - Аваков
19:58
ЦИК интересуется, можно ли провести выборы вблизи линии фронта на Донбассе 28 марта
19:44
Кабмин разрешил продавать бытовую химию во время локдауна
19:21
Дания усилила локдаун из-за "британского" штамма
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!