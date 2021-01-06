КС на собрании не говорил об устранении Тупицкого, тот будет работать – судья
На собрании судей Конституционного Суда не говорили об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого.
Источник: судья Игорь Слиденко в комментарии "5 каналу"
Детали: Слиденко отказался сказать, сколько было судей на 4-часовом собрании 5 января, однако отметил, что "количество судей было достаточным для проведения собрания".
Судья не стал комментировать собрание, потому что "это был абсолютно закрытое мероприятие, даже технический персонал не присутствовал".
По словам Слиденко указ президента законный, однако оснований для отстранения главы КС нет.
Он не исключает, что в Конституционный суд будет подано представление народных депутатов о признании неконституционным указа Владимира Зеленского.
По словам Слиденко, Тупицкий и дальше будет ходить на работу – вероятно, по пропускам. Однако "утром его точно не было".
Прямая речь Слиденко: "Это вопрос суда, он политизирован и искусственно нагнетается состояние истерии. Вопрос об отстранении в принципе не рассматривается. Вообще такого института как отстранение судьи КСУ нет".
Предыстория:
- 28 декабря Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода"..
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
- 30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
- 5 января после собрания Конституционный суд подчеркнул свою независимость и неприкосновенность, призвал все органы государственной власти соблюдать основной закон Украины и не вмешиваться в работу суда.
- Представитель президента в КС Федор Вениславский высказал мнение, что без главы Конституционного суда есть 14 судей КС, суд может работать и без Тупицкого.