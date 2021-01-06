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КС на собрании не говорил об устранении Тупицкого, тот будет работать – судья

Среда, 6 января 2021, 15:05

На собрании судей Конституционного Суда ни говорилось об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого.

Источник: судья Игорь Слиденко в комментарии "5 каналу"

Детали: Слиденко отказался сказать, сколько было судей на собрании 5 января, однако отметил, что "количество судей было достаточным для проведения собрания".

Судья не стал комментировать собрание, потому что "это был абсолютно закрытое мероприятие, даже технический персонал не присутствовал".

По словам Слиденко указ президента законный, однако оснований для отстранения главы КС нет.

Он не исключает, что в Конституционный суд будет подано представление народных депутатов о признании неконституционным указа Владимира Зеленского.

По словам Слиденко, Тупицкий и дальше будет ходить на работу – вероятно, по пропускам. Однако "утром его точно не было".

Прямая речь Слиденко: "Это вопрос суда, он политизирован и искусственно нагнетается состояние истерии. Вопрос об отстранении в принципе не рассматривается. Вообще такого института как отстранение судьи КСУ нет".

Темы: КС


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