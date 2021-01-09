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COVID не передается через носки: Степанов пояснил логику запретов

Суббота, 9 января 2021, 11:35
Victor Andrusiv/Facebook

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, почему во время усиленного карантина с 8 по 24 января в супермаркетах запрещено продавать бытовые товары в то время, как разрешены продукты питания и ряд других категорий товаров.

Источник: Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь: "Нет, COVID не распространяются активнее на игрушках, носках или батарейках, по сравнению с кормами для животных или семенами. Логика здесь совсем в другом и она совершенно очевидна, она основывается на законах эпидемиологии".

"Например, есть супермаркет, в нем есть товары на любой вкус и любую потребность, и есть 100 человек, которым нужно приобрести различные товары. 20 человек пойдут в супермаркет, чтобы купить еду, еще 20 пойдут, чтобы приобрести средства гигиены, следующие 20 пойдут в супермаркет, чтобы купить посуду или предметы бытовой техники, а другие – чтобы приобрести одежду, батарейки, носки.

Если мы запрещаем реализацию определенных товаров в помещении магазина, то люди, которым они необходимы, заказывают их через интернет-магазин и не будут контактировать с другими, подвергая опасности заразиться. То есть из ста людей, которые могли быть в супермаркете и контактировать между собой, в супермаркете будет только 40. Вероятность того, что они инфицируются или инфицируют окружающих, уменьшается просто в разы".

Детали: Степанов также привел пример, что люди, которые хотят купить ребенку игрушку и не имеют потребности идти за продуктами питания, не пойдут за игрушкой в супермаркет во время усиленного карантина, а дождутся его завершения или закажут товар через интернет.

Он также отметил, что сигареты и батарейки можно купить в киосках, работа которых не запрещена, поскольку они не проводят прием посетителей.

Министр отметил, что, если бы сейчас не был введен усиленный карантин, уже через несколько недель пришлось бы вводить "действительно более жесткий карантин с полным запретом некоторых вещей в стране, в том числе усилением карантинных мер на улицах".

Предыстория: 

  • С 8 января включительно в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января.
  • В этот период запрещается деятельность бытовых магазинов. Другие магазины могут торговать исключительно товарами, относятся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам, семенам, средствам защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов площади которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим. Продажа других групп товаров разрешается только с осуществлением адресной доставки заказов.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Степановкарантинкоронавирусторговля


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