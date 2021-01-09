На этой неделе количество заражений Covid начнет расти – Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что согласно прогнозу, уже на этой неделе ожидается всплеск количества случаев коронавируса в Украине.

Источник: Степанов на субботнем брифинге

Детали: По словам главы Минздрава, введение усиленного карантина продиктовано тем, что после новогодних праздников произойдет скачок заболеваемости. Для предотвращения большой волны заражений правительство решило ограничить контакты для граждан, чтобы потенциально больные не могли активно распространять Covid-19.

По прогнозам МОЗ, уже на этой неделе начнется рост числа зараженных людей, и нельзя допустить, чтобы это переросло в очередную большую волну распространения болезни.

Прямая речь: "Если мы сейчас не ввели бы усиленные противоэпидемические мероприятия, то согласно нашим прогнозам, уже через несколько недель нам бы пришлось вводить более жесткий карантин. Период введения усиленного карантина с 8 по 24 января совпадает с завершением инкубационного периода заболеваемости Covid- 19 у людей, которые потенциально заразились во время новогодних праздников.

Мы прогнозируем увеличение, а в некоторых регионах – резкое увеличение количества инфицированных, которые будут, в том числе, источником инфекции для окружающих и будут нести эпидемическую опасность".

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Предыстория:

С 8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января.

В этот период запрещается деятельность бытовых магазинов. Другие магазины могут торговать исключительно товарами, относятся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам, семенам, средствам защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов площади которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим. Продажа других групп товаров разрешается только с осуществлением адресной доставки заказов.

Напомним: 8 января в Украине было зафиксировано 4846 новых случаев COVID-19, 80 больных умерли, 2411 человек были госпитализированы, 7961 – выздоровели.