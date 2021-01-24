Степанов рассказал, планируется ли еще один локдаун
Правительство не планирует жестких ограничительных карантинных мер весной.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24"
Прямая речь: "Когда мы выбирали даты (для усиленного карантина 8-24 января – ред.), мы еще выбирали даты с наименьшей активностью в экономике, помимо нашего прогноза по заболеваемости… чтобы потом, до апреля-мая месяца мы были в состоянии пройти без введения таких жестких ограничений".
"Наша стратегия: сейчас мы возвращаемся в режим, который был до 8 января, потом мы порядка недели, до 10 дней смотрим, как изменилась ситуация по регионам и перейти дальше к адаптивному карантину в зависимости от эпидситуации".
Что предшествовало: С 8 по 24 января в Украине действовал усиленный карантин, во время которого, в частности, было запрещено:
- посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений;
- работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и заказов на вынос);
- работа ТРЦ, развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров, выставок;
- торговля непродовольственными товарами, работа непродовольственных рынков, рождественских ярмарок.
С 25 января Украина переходит к тем карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.