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Степанов рассказал, планируется ли еще один локдаун

Воскресенье, 24 января 2021, 21:55
Степанов рассказал, планируется ли еще один локдаун

Правительство не планирует жестких ограничительных карантинных мер весной.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Когда мы выбирали даты (для усиленного карантина 8-24 января – ред.), мы еще выбирали даты с наименьшей активностью в экономике, помимо нашего прогноза по заболеваемости… чтобы потом, до апреля-мая месяца мы были в состоянии пройти без введения таких жестких ограничений".

"Наша стратегия: сейчас мы возвращаемся в режим, который был до 8 января, потом мы порядка недели, до 10 дней смотрим, как изменилась ситуация по регионам и перейти дальше к адаптивному карантину в зависимости от эпидситуации".

Что предшествовало: С 8 по 24 января в Украине действовал усиленный карантин, во время которого, в частности, было запрещено:

  • посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений;
  • работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и заказов на вынос);
  • работа ТРЦ, развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров, выставок;
  • торговля непродовольственными товарами, работа непродовольственных рынков, рождественских ярмарок.

С 25 января Украина переходит к тем карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

Украинская правда

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Темы: Степановкарантинкоронавирус
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