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Локдаун заканчивается, ситуацию стабилизировали - Степанов

Воскресенье, 24 января 2021, 17:45
Локдаун заканчивается, ситуацию стабилизировали - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что благодаря усиленным карантинным ограничением с 8 по 24 января удалось стабилизировать ситуацию с эпидемией COVID-19 и разгрузить медицинскую систему.

Источник: Степанов в Facebook

Дословно: "Сегодня в полночь в Украине прекращает действие усиленный карантин.

Хочу поблагодарить всех, кто придерживался ограничений. Отдельно благодарю предпринимателей, которые избрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения.

Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек".

Детали: Степанов напомнил, что с 25 января Украина переходит к тем карантинных ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

 

Что предшествовало: 23 января премьер Денис Шмыгаль также заявил, что эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью.

Предыстория: С 8 по 24 января в Украине действует усиленный карантин, во время которого, в частности, запрещено:

  • посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений;
  • работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и заказов на вынос);
  • работа ТРЦ, развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров, выставок;
  • торговля непродовольственными товарами, работа непродовольственных рынков, рождественских ярмарок.

Украинская правда
Темы: карантинСтепановкоронавирус
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