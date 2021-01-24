Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что благодаря усиленным карантинным ограничением с 8 по 24 января удалось стабилизировать ситуацию с эпидемией COVID-19 и разгрузить медицинскую систему.

Источник: Степанов в Facebook

Дословно: "Сегодня в полночь в Украине прекращает действие усиленный карантин.

Хочу поблагодарить всех, кто придерживался ограничений. Отдельно благодарю предпринимателей, которые избрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения.

Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек".

Детали: Степанов напомнил, что с 25 января Украина переходит к тем карантинных ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

Что предшествовало: 23 января премьер Денис Шмыгаль также заявил, что эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью.

Предыстория: С 8 по 24 января в Украине действует усиленный карантин, во время которого, в частности, запрещено: