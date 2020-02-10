"Зверобой" в суде: Зеленскому не угрожала, а давала советы

Военная Елена Беленькая, известная как Маруся Зверобой, заявила в суде, что не сговаривалась с Софией Фединой угрожать президенту Владимиру Зеленскому, что они призывали его быть осторожным.

Источник: заседание Печерского райсуда Киева, который избирает меру пресечения Беленькой

Прямая речь: "В ваших документах я прочитала: преступный умысел и предварительный сговор. Вы доказали, что он преступный? Вы доказали предварительный сговор, в чем предварительный сговор? Вы ничего этого не доказали. Эти два слова означают "шить дело".

Мы с Софией не договаривались предварительно угрожать президенту. То, что сейчас происходит, означает, что тот, кто предварительно договорится сделать стрим на любую тему, должен учитывать, что он уже ходит под статьей. Выбор темы отвечал времени, в которое мы это записывали...

Господин Рябошапка, генпрокурор наш драгоценный, заявил, что мы опасны тем, что нас много людей слушают и смотрят... То есть каждый блоггер, которого смотрит много людей, уже подпадает под дело.

Когда нашего нынешнего президента смотрели миллионы, а не как меня десятки тысяч, – и он то хоронил Порошенко, то расстреливал Верховную Раду – у нас была демократия и свобода слова, и на этой свободе слова этот Зеленский стал президентом.

А теперь за такие же действия – и поменьше: я не угрожала никому! – он хочет вкрутить гайки военнослужащим. Он думает, что он хамить будет – хрен!

Вы отметили в рисках несанкционированные мной акции. Чтобы вы понимали, даже то, что сейчас на улице (под судом) происходит, даже эта акция – мною лично санкционирована. Это ли не основная причина, по которой вы хотите меня закрыть? Чтобы я акции не организовывала! Уже не говоря о том, что в Украине нет несанкционированных акций, потому что у нас не Россия пока. У вас там на очереди что – одиночные пикеты будут запрещены?".

Детали: Биленька-"Зверобой" отметила, что в 2014 году пошла добровольцем воевать, является военным инструктором, в 2016 году пошла на контракт. Поэтому она высмеяла предположение обвинения, что поедет на фронт и там скроется.

"Зверобой" напомнила, что в 2017 году была на контракте в Нацгвардии, воевала на Светлодарской дуге.

О Зеленском: "Я готовлю людей к тому, чтобы выжить. Это к тому разговору, который был у меня к президенту. Как у инструктора, который объяснит, почему надо каску носить, броник, голубую рубашку не надевать и все такое".

О мере пресечения: "Я занимаюсь бойцами, я не прячусь от войны. Я никогда не буду прятаться ни от какого прилета, а тем более от прокурора и следователя. Я даже если сдохну – меня сюда принесут, я здесь буду лежать, но я не сделаю вид, что я больна. Я вам в глаза, падлы, буду смотреть. Это вы будете бежать.

Вы топите своего работодателя... Вы каждым моим делом, на каждом моем заседании, будете своими руками топить Зеленского. Каждое мое дело будет иметь такой выхлоп, что вы утопите его своими руками – и я рекомендую вам дело не шить, закрыть его сейчас же.

Потому что я не просто не отступлю, я буду вашего работодателя уничтожать за то, что он меня не послушал... Это его право, конечно, не слушать военнослужащих. У нас погибших и раненых значительно больше на том участке, где он хамил ветеранам, которые его об этом предупреждали, нельзя войска отводить.

Случилось так, как я говорила, – а сейчас ему надо еще войска отводить. Мы не дадим отводить войска. То, о чем мы говорили, уже произошло – на наших позициях закрепились российские войска. Что мы будем с этим делать, или со мной?

Я не буду бежать, я воюю в обороне этой страны. Я с начала войны и до победы буду рубиться за это государство и против того, чтобы у него аннексировали территории. Крым, Донбасс – это все Украина, мы должны это вернуть. И если ваш работодатель сцыкливый не хочет этого делать, он будет иметь дело с нами",

Предыстория: