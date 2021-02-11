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Мнения украинцев относительно блокирования каналов Медведчука разделились

Четверг, 11 февраля 2021, 12:21
Мнения украинцев относительно блокирования каналов Медведчука разделились
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43% украинцев поддерживают решение Совета национальной безопасности и обороны и президента Владимира Зеленского заблокировать каналы из пула нардепа от ОПЗЖ и кума президента России Виктора Медведчука.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 5-7 февраля

Дословно: "Половине респондентов задавался вопрос "2 февраля президент Владимир Зеленский и СНБО приняли решение о запрете трансляции телеканалов "112", "ЗИК" и "НьюзВан". Вы поддерживаете или не поддерживаете это решение?". В такой формулировке 43% поддерживают решение, не поддерживают – 40,3%". 

 

Детали: Социологи отмечают, что на Западе и в Центре больше тех, кто поддерживает решение, а на Юге, Востоке и Донбассе больше тех, кто не поддерживает решение. 

 

Вторую половину респондентов просили выбрать одну из двух интерпретаций, с которой они больше согласны: "запрет телеканалов "112", "ЗИК" и "НьюзВан" в Украине является необходимым шагом для защиты государства" ИЛИ "запрет телеканалов "112", "ЗИК" и "НьюзВан" в Украине является ошибкой и приводит только к ограничению прав граждан". 

При такой формулировке 34,6% респондентов заявили, что считают запрет необходимым шагом, а 40,8% сказали, что считают этот шаг ошибочным. 

 

Если на Западе и в Центре относительно преобладает поддержка шага, то на Юге, Востоке и Донбассе больше тех, кто считает такие действия СНБО и президента ошибкой. 

 

Исследование проходило 5-7 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2005 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированного Донбасса).

В рамках опроса проводился эксперимент, согласно которому половине случайно отобранных респондентов ставился один вопрос, второй половине – второй вопрос.

На каждый вопрос в результате отвечали около 1000 респондентов.

Статистическая погрешность выборки для около 1000 респондентов (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1 % – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Важно: В ноябре и январе у журналистов и экспертов возникали вопросы к качеству исследований, проведенных КМИС, в частности относительно рейтингов политиков и партий, которые отличались от опросов других авторитетных социологов. 

СМИ связывали такие результаты с заказчиками, которыми в ноябре были политологи с орбиты нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Сами социологи объясняют результаты тем, что список для замера подавался заказчиком, однако его самого не называют, ссылаясь на соглашение о неразглашении.

Подробнее читайте в статье на УП "Козак Медведчука. Откуда у соратника кума Путина деньги на телеканалы"

Читайте также: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине

Предыстория: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Украинская правда
Темы: МедведчуктелевидениеСНБОсоциология
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