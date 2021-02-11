Думки українців щодо блокування каналів Медведчука розділились

43% українців підтримують рішення Ради національної безпеки та оборони і президента Володимира Зеленського заблокувати канали з пулу нардепа від ОПЗЖ і кума президента Росії Віктора Медведчука.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 5-7 лютого

Дослівно: "Половині респондентів ставилося запитання "2 лютого президент Володимир Зеленський та РНБО ухвалили рішення про заборону трансляції телеканалів "112", "ЗІК" і "НьюзВан". Ви підтримуєте чи не підтримуєте це рішення?". У такому формулюванні 43% підтримують рішення, не підтримують – 40,3%".

Деталі: Соціологи відзначають, що на Заході і в Центрі більше тих, хто підтримує рішення, а на Півдні, Сході і Донбасі більше тих, хто не підтримує рішення.

Іншу половину респондентів просили обрати одну з двох інтерпретацій, з якою вони більше згодні: "заборона телеканалів "112", "ЗІК" і "НьюзВан" в Україні є необхідним кроком для захисту держави" ЧИ "заборона телеканалів "112", "ЗІК" і "НьюзВан" в Україні є помилкою і призводить лише до обмеження прав громадян".

При такому формулюванні 34,6% респондентів заявили, що вважають заборону необхідним кроком, а 40,8% сказали, що вважають цей крок помилковим.

Якщо на Заході і в Центрі відносно переважає підтримка кроку, то на Півдні, Сході і Донбасі більше тих, хто вважає такі дії РНБО і президента помилкою.

Дослідження тривало 5-7 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2005 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окупованого Донбасу).

В рамках опитування проводився експеримент, згідно з яким половині випадково відібраних респондентів ставилося одне запитання, другій половині – друге запитання.

На кожне запитання в результаті відповідали близько 1000 респондентів.

Статистична похибка вибірки для близько 1000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%.

Важливо: У листопаді та січні у журналістів та експертів виникали питання щодо якості досліджень, проведених КМІС, зокрема щодо рейтингів політиків та партій, які різнились з опитуваннями інших авторитетних соціологів.

ЗМІ пов'язували такі результати з замовниками, якими в листопаді були політологи з орбіти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Самі соціологи пояснюють результати тим, що список для заміру подавався замовником, однак його самого не називають, посилаючись на угоду про нерозголошення.

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