Трамп заявил, что излечился от COVID-19 и планирует продолжить предвыборную кампанию

Президент США Дональд Трамп заявил, что излечился от COVID-19 и возвращается к активному участию в своей предвыборной кампании.

Источник: интервью Трампа для телеканала Fox News

Детали: По словам Трампа, медицинские тесты показали, что он может вернуться в предвыборной кампании без риска для окружающих.

Прямая речь Трампа: "Похоже, что у меня иммунитет, я не знаю, возможно, это надолго, возможно, нет. Может, это будет на всю жизнь, никто в действительности не знает, но иммунитет у меня есть".

Детали: На понедельник, 12 октября, президент Трамп запланировал предвыборный тур во Флориду.

Что было раньше: 11 октября Дональд Трамп получил разрешение от своего врача вернуться к активному графику работы, поскольку больше не несет рисков передачи коронавируса.

Напомним: