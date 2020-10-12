Трамп заявил, что излечился от COVID-19 и планирует продолжить предвыборную кампанию
Президент США Дональд Трамп заявил, что излечился от COVID-19 и возвращается к активному участию в своей предвыборной кампании.
Источник: интервью Трампа для телеканала Fox News
Детали: По словам Трампа, медицинские тесты показали, что он может вернуться в предвыборной кампании без риска для окружающих.
Прямая речь Трампа: "Похоже, что у меня иммунитет, я не знаю, возможно, это надолго, возможно, нет. Может, это будет на всю жизнь, никто в действительности не знает, но иммунитет у меня есть".
Детали: На понедельник, 12 октября, президент Трамп запланировал предвыборный тур во Флориду.
Справка: выборы президента США запланированы на 3 ноября.
Что было раньше: 11 октября Дональд Трамп получил разрешение от своего врача вернуться к активному графику работы, поскольку больше не несет рисков передачи коронавируса.
Напомним:
- 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
- 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
- 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа.
- Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию. Там он снял маску, несмотря на то, что болеет коронавирусом и потенциально опасен для окружающих.
- 6 октября Facebook удалил пост Трампа, в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее, чем коронавирус.