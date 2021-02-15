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14 февраля в Украине выздоровлений от COVID было почти столько же, сколько случаев

Понедельник, 15 февраля 2021, 08:21
УП

В воскресенье 14 февраля в Украине болезнь COVID-19 обнаружили у 2 332 человек, в больницы положили 1 145 больных, умерли 62 пациента, выздоровели 2 478 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего случаев коронавируса подтвердили в Ивано-Франковской (457) и Черновицкой (225) областях, г. Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.

Среди новых заболевших – 160 детей и 47 медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделали 13 740 (методом ПЦР – 11 073, методом ИФА – 2 667). С марта ПЦР-тестов проведено 6 551 858.

 

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 1 273 475 человек, из них 1 116 779 человек выздоровели, но 24 392 человека умерли.

Напомним: В воскресенье 7 февраля в Украине диагноз COVID-19 установили 2 141 человеку, госпитализировали 1020 человек, за эти сутки умерли 47 больных, а выздоровели 2 697 человек.

С 8 по 24 января включительно в Украине действовал жесткий карантин, не работали торгово-развлекательные центры, магазины промышленных товаров, кафе и рестораны (кроме как на доставку), спортзалы и бассейны, драматические и кинотеатры, музеи, школы и высшие учебные заведения не принимали учащихся и студентов и тому подобное.

С 25 января в Украине действуют карантинные ограничения, характерные для оранжевого уровня эпидемической опасности: школы и вузы возобновили очное обучение, супермаркеты могут продавать промтовары, бутики – одежду и обувь, граждане могут употреблять пищу и напитки непосредственно в ресторанах и кафе, ходить на спектакли и кино, в спортзалы и бассейны и тому подобное.

Общий карантин планируют продолжить как минимум до 30 апреля, но могут ввести адаптивный карантин.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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