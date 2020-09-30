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Зеленский уволил Фокина из ТКГ

Среда, 30 сентября 2020, 13:24
Зеленский уволил Фокина из ТКГ
ФОТО UAIN.PRESS

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Источник: сайт ОПУ

Дословно: "Президент Владимир Зеленский подписал указ относительно вопросов делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе. Этим документом Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации".

Детали: В ОПУ отметили, что для президента "принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и действовали справедливо".

Зеленский констатировал, что Фокин "отступил прежде всего от справедливой оценки" временной оккупации Россией Крыма и отдельных районов Донбасса.

В ОПУ сообщили, что работа украинской делегации в Трехсторонний контактной группе продолжится "на основании четкого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины".

Главной целью делегации и в целом государства в ОПУ назвали "возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий, наших людей, а также установление длительного мира".

Для справки: Фокин был депутатом Верховного Совета УССР в 1985-1990 годах, нардепом Украины 1-го созыва (в 1991-1994 годах).

В октябре 1990 года исполнял обязанности председателя Совета министров Украины. В ноябре того же года был утвержден в этой должности.

С марта 1991 занимал должность премьер-министра Украины. 30 сентября 1992 года подал в отставку.

Что было раньше: Офис президента Владимира Зеленского возмутился позицией первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина о том, что войны России с Украиной на Донбассе нет, и заявил, что это утверждение расходится с позицией Украины.

Предыстория:

  • 29 сентября на заседании комитета Верховной Рады по государственному строительству первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Витольд Фокин заявил, что не видит никакого подтверждения тому, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. По его словам, на востоке Украины против ВСУ воюют боевики и наемники из 30 стран мира.
  • Фокина пригласили на заседание комитета из-за заявления, которое он сделал 29 августа об амнистии и особом статусе Донбасса. Он не изменил своего мнения и до сих пор считает, что на Донбассе нужно провести местные выборы, объявить всеобщую амнистию, потому что она "деморализует противника".
  • По результатам заседания комитет решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и рекомендовать уволить Фокина.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал Фокина мерзавцем и призвал отправить "снова на пенсию".
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Витольд Фокин должен уйти с должности в Трехсторонней контактной группы.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийТКГ
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