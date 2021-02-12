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Зеленский инициировал заседание СНБО, часть которого будет закрытой

Пятница, 12 февраля 2021, 19:45

Президент Владимир Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО, часть вопросов на котором рассмотрят в закрытом режиме.

Источник: СНБО

Дословно: "Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО.

На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме".

Детали: Отмечается, что заседание проведут 19 февраля в помещении Офиса президента на Банковой.

Что было раньше:

  • Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля приняла решение о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • В тот же день Зеленский ввел в действие это решение.
  • После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисына всех платформах.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угляиз оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Подробнее читайте в статье на УП "Козак Медведчука. Откуда у соратника кума Путина деньги на телеканалы"

Читайте также: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

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Украинская правда
Темы: ЗеленскийДаниловСНБО


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