Глава МИД сомневается, что США присоединятся к Нормандскому формату

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается, что к Нормандскому формату можно подключить США, поскольку на это требуется согласие всех участников переговоров, а Россия будет против.

Источник: Кулеба в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Что касается полноценного участия США в Нормандской формате, то давайте помнить, что есть один человек в этом формате, которое такое участие точно не сделает счастливым – это президент Российской Федерации. А формат не расширяется желаниями лишь отдельных участников. Он может быть изменен только консенсусом".

Детали: В то же время министр утверждает, что есть все основания полагать, что США будут еще активнее поддерживать Украину.

"Ни для кого не будет секретом, что с 2014 года США принимали активное участие в поддержке Украины против российской агрессии, и в попытках урегулировать конфликт и на Донбассе, и в вопросе незаконной оккупации Крыма. Поэтому я имею все основания чувствовать и предвидеть, что США будут еще активнее на этом треке, но в каком именно формате это будет происходить – это вопрос переговоров".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный лидер США Джо Байден мог бы приобщиться к переговорам в Нормандской формате для их усиления, поскольку последний хорошо разбирается в отношениях Украины с Россией.

Напомним: