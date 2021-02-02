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Глава МИД сомневается, что США присоединятся к Нормандскому формату

Вторник, 2 февраля 2021, 00:39
Глава МИД сомневается, что США присоединятся к Нормандскому формату

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается, что к Нормандскому формату можно подключить США, поскольку на это требуется согласие всех участников переговоров, а Россия будет против.

Источник: Кулеба в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Что касается полноценного участия США в Нормандской формате, то давайте помнить, что есть один человек в этом формате, которое такое участие точно не сделает счастливым – это президент Российской Федерации. А формат не расширяется желаниями лишь отдельных участников. Он может быть изменен только консенсусом".

Детали: В то же время министр утверждает, что есть все основания полагать, что США будут еще активнее поддерживать Украину.

"Ни для кого не будет секретом, что с 2014 года США принимали активное участие в поддержке Украины против российской агрессии, и в попытках урегулировать конфликт и на Донбассе, и в вопросе незаконной оккупации Крыма. Поэтому я имею все основания чувствовать и предвидеть, что США будут еще активнее на этом треке, но в каком именно формате это будет происходить – это вопрос переговоров".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный лидер США Джо Байден мог бы приобщиться к переговорам в Нормандской формате для их усиления, поскольку последний хорошо разбирается в отношениях Украины с Россией.

Напомним: 

  • Украинская сторона желала новой встречи лидеров "нормандской четверки" до конца 2020 года. В годовщину предыдущей встречи, 9 декабря, источник из окружения кремлевского куратора украинского направления Дмитрия Козака заявил, что в ближайшее время такого саммита не будет, но Козак часто общается с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и коллегами из Германии и Франции.
  • 9 декабря 2019 года в Париже лидеры "нормандской четверки" имели длительную встречу и согласовали коммюнике. В частности, стороны договорились об обмене "всех на всех" до конца года. Также Украина и РФ разблокировали переговоры по транзиту газа.
  • Тогда же в Елисейском дворце состоялась двусторонняя встреча президентов Украины и РФ. Менее получаса Зеленский и Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей. На счет границы они не договорились, но согласовали новый обмен удерживаемыми лицами.
  • Зеленский заявил, что ему этого мало, он хотел бы решить больше проблем в "нормандском формате".

Украинская правда

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Темы: нормандский форматКулеба Дмитрий
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