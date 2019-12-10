Зеленский о встрече во Франции: Для меня этого мало

Президент Владимир Зеленский заявил, что итогов встречи в "нормандском формате" для него мало и он хотел бы решить больше проблем.

Источник: брифинг "нормандской четверки" по итогам встречи

Прямая речь Зеленского: "Многие вопросы поднимались. Мне мои коллеги сказали, что это очень хороший, очень хороший результат для первой встречи. Для меня, честно скажу, этого мало. Больше хотелось решить проблем.

Все эти сложные вопросы мы обсудили, они все были на повестке дня. Это главное, потому что если мы говорим, то нет замороженного конфликта".

Детали: По словам Зеленского, лидеры четырех стран договорились встретиться снова через 4 месяца.

Президент заявил, что для него самое главное - "человеческая жизнь", потому Зеленский акцентировал внимание на процессе обмена "всех на всех" до конца 2019 года.

Относительно прекращении огня, то Зеленский заявил, что пока не знает, как контролировать эту ситуацию, ведь все предыдущие договоренности о перемирии не выполнялись. Президент отметил, что стороны договорились уделять контролю больше внимания.

Что было раньше: Двусторонняя встреча президентов Украины и РФ, проходившая в Елисейском дворце, завершилась. Переговоры тет-а-тет продолжались менее получаса.

Зеленский и Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли, вместе с тем согласовали новый обмен удерживаемыми.

По итогам встречи в "нормандском формате" стороны подготовили и согласовали коммюнике. В частности, стороны договорились об обмене "всех на всех" до конца года. Также Украина и РФ разблокировала переговоры по транзиту газа.

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