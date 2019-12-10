Зеленский о встрече во Франции: Для меня этого мало

Президент Владимир Зеленский заявил, что итогов встречи в "нормандском формате" для него мало и он хотел бы решить больше проблем.

Источник: брифинг "нормандской четверки" по итогам встречи

Прямая речь Зеленского: "Многие вопросы поднимались. Мне мои коллеги сказали, что это очень хороший, очень хороший результат для первой встречи. Для меня, честно скажу, этого мало. Больше хотелось решить проблем.

Все эти сложные вопросы мы обсудили, они все были на повестке дня. Это главное, потому что если мы говорим, то нет замороженного конфликта".

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