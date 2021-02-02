"Слуги" обсудят вопросы членства Дубинского в партии – Верещук

Нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук говорит, что на заседании партии поставят вопрос членства в ней исключенного из парламентской фракции, подсанкцийного Александра Дубинского. Сейчас нардеп возглавляет ячейку "Слуги народа" в Киевской области.

Источник: Верещук в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "В ближайшее время состоится собрание членов партии. Он является руководителем организации Киевской области, и этот вопрос тоже будет решаться".

Детали: Кроме того, Верещук считает, что сейчас вопрос выхода из фракции других нардепов не актуален. "Выскажу свое субъективное позицию: я считаю, что не выйдут и будут работать во фракции", – сказала она.

Что предшествовало: Фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского.

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