"Слуги" обсудят вопросы членства Дубинского в партии – Верещук
Нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук говорит, что на заседании партии поставят вопрос членства в ней исключенного из парламентской фракции, подсанкцийного Александра Дубинского. Сейчас нардеп возглавляет ячейку "Слуги народа" в Киевской области.
Источник: Верещук в эфире "Свобода слова" на ICTV
Прямая речь: "В ближайшее время состоится собрание членов партии. Он является руководителем организации Киевской области, и этот вопрос тоже будет решаться".
Детали: Кроме того, Верещук считает, что сейчас вопрос выхода из фракции других нардепов не актуален. "Выскажу свое субъективное позицию: я считаю, что не выйдут и будут работать во фракции", – сказала она.
Что предшествовало: Фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского.
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Предыстория:
- Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
- Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции "Слуга народа", тот отказался.
- 29 января во фракции "Слуга народа" начали собирать подписи за исключение Дубинского.