У Дубинского могут забрать еще одну должность в "Слуге народа"

Партия "Слуга народа" в ближайшее время решит вопрос о дальнейшем пребывании нардепа Александра Дубинского во главе Киевской областной организации.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на нардепа Ирину Верещук и председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко

Прямая речь Верещук: "Корниенко меня заверил, что в ближайшее время состоится заседание партии, которое примет решение о пребывании его в должности руководителя".

Прямая речь Корниенко: "Решение принимает областная организация, утверждает его высший совет партии. Ожидаем инициатив от областного центра, продолжаются консультации".