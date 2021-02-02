У Дубинского могут забрать еще одну должность в "Слуге народа"
Вторник, 2 февраля 2021, 13:02
Партия "Слуга народа" в ближайшее время решит вопрос о дальнейшем пребывании нардепа Александра Дубинского во главе Киевской областной организации.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на нардепа Ирину Верещук и председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко
Прямая речь Верещук: "Корниенко меня заверил, что в ближайшее время состоится заседание партии, которое примет решение о пребывании его в должности руководителя".
Прямая речь Корниенко: "Решение принимает областная организация, утверждает его высший совет партии. Ожидаем инициатив от областного центра, продолжаются консультации".