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У Дубинского могут забрать еще одну должность в "Слуге народа"

Вторник, 2 февраля 2021, 12:02
У Дубинского могут забрать еще одну должность в Слуге народа
Фото с Facebook Дубинского

Партия "Слуга народа" в ближайшее время решит вопрос о дальнейшем пребывании нардепа Александра Дубинского во главе Киевской областной организации.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на нардепа Ирину Верещук и председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко

Прямая речь Верещук: "Корниенко меня заверил, что в ближайшее время состоится заседание партии, которое примет решение о пребывании его в должности руководителя".

Прямая речь Корниенко: "Решение принимает областная организация, утверждает его высший совет партии. Ожидаем инициатив от областного центра, продолжаются консультации".

Что было раньше: Фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского.

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Предыстория:

  • Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
  • Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции "Слуга народа", тот отказался.
  • 29 января во фракции "Слуга народа" начали собирать подписи за исключение Дубинского.
  • Дубинский возглавил Киевскую областную ячейку "Слуги народа" в июне 2020 года.

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Темы: ДубинскийСлуга народаВерховная Рада
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