Адвокаты просят перевести Стерненко в Киев: в СИЗО Одессы есть угроза жизни
Адвокаты Сергея Стерненко подали заявление о применении мер безопасности в отношении их подзащитного.
Источник: юридическая компания "Миллер"
Дословно: "Как неоднократно отмечалось, за нападением на украинском активиста Сергея Стерненко стояли представители правоохранительных органов города Одессы. Именно поэтому пребывания Сергея в Одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу его жизни и здоровью".
Детали: Адвокат Стерненко Маси Найем подал соответствующее заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Сергея Чишкалы с просьбой перевести Стерненко в Киев.
На рассмотрение заявления закон отводит 3 дня. Защита надеется на объективное решение со стороны главы Одесского СИЗО в кратчайшие сроки.
Что предшествовало: 23 февраля одесский суд по делу похищения и пыток человека назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.
Целью нападения, по мнению обвинения, было завладение имуществом потерпевшего Сергея Щербича - его банковской карточкой, телефоном. Отягчающим обстоятельством суд признал то, что преступление якобы совершили "в связи с выполнением потерпевшим долга службы" - Щербич был депутатом райсовета. Также суд обратил внимание на то, что Стерненко рассказывал о своем негативном отношении к политическим взглядам потерпевшего.
Оба обвиняемые свою причастность к похищению Щербича полностью отрицали. Еще до завершения оглашения приговора Стерненко заявил, что считает решение суда политически мотивированным. Он заверил, что будет обжаловать приговор.
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Предыстория:
- В 2018 году на Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая, погиб нападавший. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
- 14 мая 2020 года Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". Активист предполагал, что ему предъявят подозрение в убийстве, однако этого не случилось.
- 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые напали на Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
- Утром 11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводе в СБУ. В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.