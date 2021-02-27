Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В России почтили память Бориса Немцова, убитого 6 лет назад

Суббота, 27 февраля 2021, 16:19

В России в субботу проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

Источник: Радио Свобода, Настоящее время

Детали: Бывший вице-премьер правительства РФ и оппонент Владимира Путина Немцов был застрелен на мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года.

Ссылаясь на противоэпидемические меры, российские региональные власти отказывают гражданам в разрешениях проводить шествия и собрания в годовщину смерти оппозиционера.

Несмотря на это, в Москве в возложении цветов на Большом Москворецком мосту приняли участие посол США в России Джон Салливан, послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш, а также временный поверенный Польши Яцек Щлядэвски и другие дипломаты Евросоюза.

Организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, что на месте убийства власти разрешат в течение четырех часов возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений, с соблюдением социальной дистанции.

 

Акции в память о политике также прошли в Омске, Тюмени, Новосибирске и Иркутске. В Барнауле единственный в Сибири согласованный митинг запланирован на 28 февраля.

Мероприятия проходят в Сыктывкаре, Архангельске, Санкт-Петербурге. Власти запретили проведение памятных акций в Сочи, Пскове, Челябинске и Краснодаре. В Пскове прохошла серия одиночных пикетов.

Напомним:

Родные Немцова и его коллеги считают, что к организации убийства могут быть причастны люди из окружения президента России Владимира Путина.

Владимир Путин заявлял, что убийство Немцова якобы "носит исключительно провокационный характер". При этом убитого российского оппозиционера президент РФ назвал "среднестатистическим гражданином".

Темы: НемцовубийствоПутинмитинги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Вопрос вступления Украины в НАТО: Маркарова рассчитывает на поддержку США

фотоВ России почтили память Бориса Немцова, убитого 6 лет назад

Мэр Черновцов о пожаре: взрыва баллона не было, проводка не виновата

МВД поблагодарило участникам митинга в поддержку Стерненко в Киеве

фото, видеоСторонники Стерненко готовятся к бессрочной акции, жгут фаеры и шашки

исправленоВ Черновцах произошел пожар в COVID-больнице, есть погибший

Все новости...
Немцов
В Москве отменили марш памяти Немцова
В России прошли акции памяти Немцова, задержали 13 человек
По российскому закону Google убрал из выдачи 2 текста об убийстве Немцова
Последние новости
17:47
Вопрос вступления Украины в НАТО: Маркарова рассчитывает на поддержку США
17:30
7 лет оккупацииВерховная Рада Крыма назначила референдум и разогнала правительство
17:09
Французский бизнес пригласили принять участие в "Большом строительстве" и приватизации
16:58
Погода: последний день зимы будет теплым
16:36
Президент Армении отказался увольнять главу Генштаба, требовавшего отставки премьера
16:29
Стало известно, как Украина может ответить на достройку "Северного потока-2"
16:19
фотоВ России почтили память Бориса Немцова, убитого 6 лет назад
16:04
Большинство немцев поддерживают паспорта вакцинации - опрос
15:37
Мэр Черновцов о пожаре: взрыва баллона не было, проводка не виновата
15:18
МВД поблагодарило участникам митинга в поддержку Стерненко в Киеве
Все новости...