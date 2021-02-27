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В России почтили память Бориса Немцова, убитого 6 лет назад

Суббота, 27 февраля 2021, 15:19
В России почтили память Бориса Немцова, убитого 6 лет назад

В России в субботу проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

Источник: Радио Свобода, Настоящее время

Детали: Бывший вице-премьер правительства РФ и оппонент Владимира Путина Немцов был застрелен на мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года.

Ссылаясь на противоэпидемические меры, российские региональные власти отказывают гражданам в разрешениях проводить шествия и собрания в годовщину смерти оппозиционера.

Несмотря на это, в Москве в возложении цветов на Большом Москворецком мосту приняли участие посол США в России Джон Салливан, послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш, а также временный поверенный Польши Яцек Щлядэвски и другие дипломаты Евросоюза.

Организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, что на месте убийства власти разрешат в течение четырех часов возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений, с соблюдением социальной дистанции.

 

Акции в память о политике также прошли в Омске, Тюмени, Новосибирске и Иркутске. В Барнауле единственный в Сибири согласованный митинг запланирован на 28 февраля.

Мероприятия проходят в Сыктывкаре, Архангельске, Санкт-Петербурге. Власти запретили проведение памятных акций в Сочи, Пскове, Челябинске и Краснодаре. В Пскове прохошла серия одиночных пикетов.

Напомним:

Родные Немцова и его коллеги считают, что к организации убийства могут быть причастны люди из окружения президента России Владимира Путина.

Владимир Путин заявлял, что убийство Немцова якобы "носит исключительно провокационный характер". При этом убитого российского оппозиционера президент РФ назвал "среднестатистическим гражданином".

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Темы: НемцовубийствоПутинмитинги
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