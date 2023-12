В России почтили память Бориса Немцова, убитого 6 лет назад

В России в субботу проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

Источник: Радио Свобода, Настоящее время

Детали: Бывший вице-премьер правительства РФ и оппонент Владимира Путина Немцов был застрелен на мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года.

Ссылаясь на противоэпидемические меры, российские региональные власти отказывают гражданам в разрешениях проводить шествия и собрания в годовщину смерти оппозиционера.

Несмотря на это, в Москве в возложении цветов на Большом Москворецком мосту приняли участие посол США в России Джон Салливан, послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш, а также временный поверенный Польши Яцек Щлядэвски и другие дипломаты Евросоюза.

Ambassador Sullivan joined colleagues to mark 6th anniversary of the brutal murder of Boris Nemtsov, a Russian politician dedicated to pursuing a better future for his country & his fellow citizens. He remains an inspiration to many who strive for justice, transparency, freedom. pic.twitter.com/bInmZA0b8W