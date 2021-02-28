В Сумах две 16-летних студентки наглотались таблеток
Воскресенье, 28 февраля 2021, 04:50
В Суммах две 16-летних девушек отравились таблетками, после чего сами вызвали скорую помощь.
Источник: Отдел коммуникации полиции Сумской области
Детали: В полицию поступило сообщение из приемного отделения больницы об отравлении лекарственными средствами двух 16-летних сумчанок.
Первокурсницы напились таблеток от простуды, утверждают в полиции.
Девушек доставили в больницу, пока их жизнью и здоровью ничего не угрожает.
Начальник отдела ювенальной превенции сумской милиции говорит, что этот случай не связан "с так называемыми" группами смерти "и аналогичными челлендж в социальных сетях".
По факту отравления в полиции открыли уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства".
Предыстория:
- На Киевщине две семиклассницы отравились препаратом "Дротаверин". Одна девушка умерла. Школьницы наглотались таблеток - по 40 штук каждая.
- Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что отравления 12-летних школьниц в Боярке связано "с опасными интернет-играми".
- В Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток "Дротаверин" в школе и попали в больницу.
Украинская правда