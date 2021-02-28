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В Сумах две 16-летних студентки наглотались таблеток

Воскресенье, 28 февраля 2021, 05:50

В Суммах две 16-летних девушек отравились таблетками, после чего сами вызвали скорую помощь.

Источник: Отдел коммуникации полиции Сумской области

Детали: В полицию поступило сообщение из приемного отделения больницы об отравлении лекарственными средствами двух 16-летних сумчанок.

Первокурсницы напились таблеток от простуды, утверждают в полиции.

Девушек доставили в больницу, пока их жизнью и здоровью ничего не угрожает.

Начальник отдела ювенальной превенции сумской милиции говорит, что этот случай не связан "с так называемыми" группами смерти "и аналогичными челлендж в социальных сетях".

По факту отравления в полиции открыли уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства".

Предыстория:

  • На Киевщине две семиклассницы отравились препаратом "Дротаверин". Одна девушка умерла. Школьницы наглотались таблеток - по 40 штук каждая.
  • Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что отравления 12-летних школьниц в Боярке связано "с опасными интернет-играми".
  • В Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток "Дротаверин" в школе и попали в больницу.

Украинская правда
Темы: Сумыдети


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