В Сумах две 16-летних студентки наглотались таблеток

В Суммах две 16-летних девушек отравились таблетками, после чего сами вызвали скорую помощь.

Источник: Отдел коммуникации полиции Сумской области

Детали: В полицию поступило сообщение из приемного отделения больницы об отравлении лекарственными средствами двух 16-летних сумчанок.

Первокурсницы напились таблеток от простуды, утверждают в полиции.

Девушек доставили в больницу, пока их жизнью и здоровью ничего не угрожает.

Начальник отдела ювенальной превенции сумской милиции говорит, что этот случай не связан "с так называемыми" группами смерти "и аналогичными челлендж в социальных сетях".

По факту отравления в полиции открыли уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства".

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