На Донбассе позиции ВСУ обстреляли из минометов и пулеметов
В течение суток 27 февраля в зоне проведения ООС боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня.
Источник: Штаб ООС в Facebook
Детали: В районе населенного пункта Луганское оккупанты открывали прицельный огонь из 120 мм и 82 мм минометов.
На этом же направлении в результате подрыва на мине ПОМ-2 получил осколочные ранения военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Раненому оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.
Неподалеку Мироновского оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, а вблизи Южного - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Широкино российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а возле с Пищевиком - с ручного противотанкового гранатомета. В пригороде Марьинки украинскими воинами было зафиксировано несколько выстрелов снайпера.
Огневая активность врага наблюдалась и неподалеку населенных пунктов Зайцево и Водяное. Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельные выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.
По состоянию на 7:00 утра 28 февраля в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.
Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Предыстория:
- Вблизи Луганского результате подрыва на противопехотной осколочной мини ранило украинского военного.
- За сутки 26 февраля на Донбассе 11 украинских военнослужащих получили ранения или боевых травм.
- Украинская делегация в ТКГ ждет реакции государств-партнеров и руководства международных организаций по ранения и боевых травм 11 украинских военных за сутки на Донбассе.