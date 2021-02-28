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На Донбассе позиции ВСУ обстреляли из минометов и пулеметов

Воскресенье, 28 февраля 2021, 07:55

В течение суток 27 февраля в зоне проведения ООС боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня.

Источник: Штаб ООС в Facebook

Детали: В районе населенного пункта Луганское оккупанты открывали прицельный огонь из 120 мм и 82 мм минометов.

На этом же направлении в результате подрыва на мине ПОМ-2 получил осколочные ранения военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Раненому оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.

Неподалеку Мироновского оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, а вблизи Южного - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Широкино российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а возле с Пищевиком - с ручного противотанкового гранатомета. В пригороде Марьинки украинскими воинами было зафиксировано несколько выстрелов снайпера.

Огневая активность врага наблюдалась и неподалеку населенных пунктов Зайцево и Водяное. Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельные выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра 28 февраля в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Предыстория:

  • Вблизи Луганского результате подрыва на противопехотной осколочной мини ранило украинского военного.
  • За сутки 26 февраля на Донбассе 11 украинских военнослужащих получили ранения или боевых травм.
  • Украинская делегация в ТКГ ждет реакции государств-партнеров и руководства международных организаций по ранения и боевых травм 11 украинских военных за сутки на Донбассе.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеОРДЛО


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