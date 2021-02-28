На Донбассе позиции ВСУ обстреляли из минометов и пулеметов

В течение суток 27 февраля в зоне проведения ООС боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня.

Источник: Штаб ООС в Facebook

Детали: В районе населенного пункта Луганское оккупанты открывали прицельный огонь из 120 мм и 82 мм минометов.

На этом же направлении в результате подрыва на мине ПОМ-2 получил осколочные ранения военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Раненому оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.

Неподалеку Мироновского оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, а вблизи Южного - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Широкино российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а возле с Пищевиком - с ручного противотанкового гранатомета. В пригороде Марьинки украинскими воинами было зафиксировано несколько выстрелов снайпера.

Огневая активность врага наблюдалась и неподалеку населенных пунктов Зайцево и Водяное. Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельные выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра 28 февраля в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Предыстория: