Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОП о санкциях против каналов Медведчука: сотрудничество с врагом и финансирование из России

Среда, 3 февраля 2021, 09:28
ОП о санкциях против каналов Медведчука: сотрудничество с врагом и финансирование из России
Фото с Facebook Мендель

Введение санкций в отношении нардепа Тараса Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – с тем, что они финансируются из России.

Источник: пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook

Прямая речь: "Решение СНБО о наложении санкций на Тараса Козака и ряд телеканалов... разработано в законодательном поле Украины. Ведь и раньше СНБО накладывала те или иные ограничительные меры на украинских граждан, в частности тех, которые сотрудничали с врагом на оккупированных территориях".

Детали: По словам Мендель, санкции ввели в соответствии со статьей 5 закона "О санкциях", постановлением ВР № 2589-VIII от 4 октября 2018 и предложениями СБУ.

Пресс-секретарь президента заявила, что блокирование каналов Медведчука "не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова", потому что они стали "инструментом пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора", и "даже подтверждено финансирование этих каналов из России".

Мендель уточнила, что каналы заблокированы "с целью защиты национальной безопасности".

Она призвала вещателей в Украине соблюдать закон, этические правила и журналистские стандарты, а также не сотрудничать с Россией, избегать финансирования и навязывания редакционной политики с ее стороны.

Что было раньше: По данным СМИ, основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Читайте также: Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине

Предыстория: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.
  • Медиахолдинг Медведчука "Новости" заявил о "политической расправе над неугодными СМИ" и добавил, что телеканалы, попавшие под санкции, будут бороться за свое право быть в эфире.
  • В Офисе президента заявили, что санкции против Козака и трех каналов подконтрольных Медведчуку – это не посягательство на свободу слова, а исключительно борьба с "чужеродной пропагандой".
  • Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK "чрезвычайной ситуацией и наступлением на свободу слова".

Украинская правда
Темы: Офис президентаМедведчуксанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Офис президента
Контрнаступление будет тяжелым и долгим − Подоляк
Татаров и Шурма провели первую встречу с бизнесом в ОП
Арахамия вспомнил о буднях в бункере президента: ходили с Подоляком "воровать" вино Тимошенко
Последние новости
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
Все новости...
Реклама: