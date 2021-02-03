ОП о санкциях против каналов Медведчука: сотрудничество с врагом и финансирование из России

Введение санкций в отношении нардепа Тараса Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – с тем, что они финансируются из России.

Источник: пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook

Прямая речь: "Решение СНБО о наложении санкций на Тараса Козака и ряд телеканалов... разработано в законодательном поле Украины. Ведь и раньше СНБО накладывала те или иные ограничительные меры на украинских граждан, в частности тех, которые сотрудничали с врагом на оккупированных территориях".

Детали: По словам Мендель, санкции ввели в соответствии со статьей 5 закона "О санкциях", постановлением ВР № 2589-VIII от 4 октября 2018 и предложениями СБУ.

Пресс-секретарь президента заявила, что блокирование каналов Медведчука "не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова", потому что они стали "инструментом пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора", и "даже подтверждено финансирование этих каналов из России".

Мендель уточнила, что каналы заблокированы "с целью защиты национальной безопасности".

Она призвала вещателей в Украине соблюдать закон, этические правила и журналистские стандарты, а также не сотрудничать с Россией, избегать финансирования и навязывания редакционной политики с ее стороны.

Что было раньше: По данным СМИ, основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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