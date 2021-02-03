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В СНБО объяснили, что санкции в отношении граждан Украины уже вводились

Среда, 3 февраля 2021, 11:18
В СНБО объяснили, что санкции в отношении граждан Украины уже вводились

Совет национальной безопасности и обороны мотивирует наложение санкций на нардепа Тараса Козака помимо прочего санкционным опытом против граждан Украины.

Источник: тезисы для членов СНБО, которые есть в распоряжении УП

Детали: В частности упоминается указ президента Порошенко от 28 апреля 2017 года, которым вводилось в действие решение СНБО, содержащее перечень из 1228 лиц, против которых Украина применяла санкции. Часть из этих людей - это граждане Украины.

Также приводится перечень украинцев, против которых были введены санкции в 2017 году, например Бедняк Вячеслав Васильевич, руководитель общественных радикальных движений "Левый сектор" и "Днепр, вставай", Белоус Дина Владимировна, Бойченко Александр Борисович, Бондарец Оксана Владимировна.

Отмечается, что большинство из них получили санкции за активность в оккупационных структурах так называемых "ДНР" и "ЛНР", хотя среди них и те, по которым, мол, вообще не указывалось, чем они занимались.

Указано, что против всех этих лиц использовалось блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Обращается также внимание, что формулировка статей закона о санкциях довольно широкая, и он позволяет вводить санкции и против граждан Украины, если они являются субъектами, которые осуществляют террористическую деятельность, или принадлежат к кругу субъектов, создающих угрозы национальным интересам, национальной безопасности, способствуют террористической деятельности и тому подобное.

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: санкцииСНБО
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