Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В СНБО объяснили, что санкции в отношении граждан Украины уже вводились

Среда, 3 февраля 2021, 12:18

Совет национальной безопасности и обороны мотивирует наложение санкций на нардепа Тараса Козака помимо прочего санкционным опытом против граждан Украины.

Источник: тезисы для членов СНБО, которые есть в распоряжении УП

Детали: В частности упоминается указ президента Порошенко от 28 апреля 2017 года, которым вводилось в действие решение СНБО, содержащее перечень из 1228 лиц, против которых Украина применяла санкции. Часть из этих людей - это граждане Украины.

Также приводится перечень украинцев, против которых были введены санкции в 2017 году, например Бедняк Вячеслав Васильевич, руководитель общественных радикальных движений "Левый сектор" и "Днепр, вставай", Белоус Дина Владимировна, Бойченко Александр Борисович, Бондарец Оксана Владимировна.

Отмечается, что большинство из них получили санкции за активность в оккупационных структурах так называемых "ДНР" и "ЛНР", хотя среди них и те, по которым, мол, вообще не указывалось, чем они занимались.

Указано, что против всех этих лиц использовалось блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Обращается также внимание, что формулировка статей закона о санкциях довольно широкая, и он позволяет вводить санкции и против граждан Украины, если они являются субъектами, которые осуществляют террористическую деятельность, или принадлежат к кругу субъектов, создающих угрозы национальным интересам, национальной безопасности, способствуют террористической деятельности и тому подобное.

Украинская правда
Темы: санкцииСНБО


powered by lun.ua
Главное сегодня

СоциологияВ новую Раду прошли бы 5 партий. "Слуга народа" не первая

инфографикаЗеленского обошли в рейтинге доверия

"Слуга народа" соберет фракцию из-за блокировки каналов Медведчука

От COVID в Украине умерли уже 23 тысячи человек, болеют 158,6 тысячи человек

Видео Фото ОбновленоПрототип корабля для межпланетных путешествий SpaceX Starship разбился при посадке

ВидеоТрансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах

Все новости...
санкции
Порошенко ответил, почему сам не заблокировал пул каналов Медведчука
ОП о санкциях против каналов Медведчука: сотрудничество с врагом и финансирование из России
Оккупанты придумали для Крыма "особые районы" для защиты от санкций
Последние новости
12:35
Каналы Медведчука финансируются из компании в ОРЛО
12:29
Более 60% проверенных домов престарелых нет в Реестре – Минрегион
12:28
Меркель не против российской вакцины в ЕС, если она получит одобрение
12:18
В СНБО объяснили, что санкции в отношении граждан Украины уже вводились
12:18
инфографикаУкраинцы ответили, как относятся к обслуживанию на украинском языке
11:58
СоциологияВ новую Раду прошли бы 5 партий. "Слуга народа" не первая
11:57
ЕС до июля получит только половину доз вакцины, необходимых для собственных нужд
11:31
Земля будет автоматически переходить покупателю здания – закон
11:23
Президентский рейтинг Зеленского немного упал – КМИС
11:22
инфографикаЗеленского обошли в рейтинге доверия
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!