В СНБО объяснили, что санкции в отношении граждан Украины уже вводились
Совет национальной безопасности и обороны мотивирует наложение санкций на нардепа Тараса Козака помимо прочего санкционным опытом против граждан Украины.
Источник: тезисы для членов СНБО, которые есть в распоряжении УП
Детали: В частности упоминается указ президента Порошенко от 28 апреля 2017 года, которым вводилось в действие решение СНБО, содержащее перечень из 1228 лиц, против которых Украина применяла санкции. Часть из этих людей - это граждане Украины.
Также приводится перечень украинцев, против которых были введены санкции в 2017 году, например Бедняк Вячеслав Васильевич, руководитель общественных радикальных движений "Левый сектор" и "Днепр, вставай", Белоус Дина Владимировна, Бойченко Александр Борисович, Бондарец Оксана Владимировна.
Отмечается, что большинство из них получили санкции за активность в оккупационных структурах так называемых "ДНР" и "ЛНР", хотя среди них и те, по которым, мол, вообще не указывалось, чем они занимались.
Указано, что против всех этих лиц использовалось блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
Обращается также внимание, что формулировка статей закона о санкциях довольно широкая, и он позволяет вводить санкции и против граждан Украины, если они являются субъектами, которые осуществляют террористическую деятельность, или принадлежат к кругу субъектов, создающих угрозы национальным интересам, национальной безопасности, способствуют террористической деятельности и тому подобное.
Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука: "112 Украина", NewsOne, ZIK. Спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования за это решение.
- Трансляцию каналов Медведчука начали приостанавливать сервисы на всех платформах.
- Медиахолдинг Медведчука "Новости" заявил о "политической расправе.
- В Офисе президента заявили, что санкции против Тараса Козака и трех каналов подконтрольных Виктору Медведчуку не являются посягательством на свободу слова, а являются исключительно борьбой с "чужеродной пропагандой".