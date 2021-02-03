Комитет Рады единогласно поддержал санкции против медиахолдинга Медведчука

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал решение СНБО о введении санкций в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина Виктора Медведчука.

Источник: нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая в Facebook

Детали: Отмечается, что комитет единодушно выразил поддержку решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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