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Комитет Рады единогласно поддержал санкции против медиахолдинга Медведчука

Среда, 3 февраля 2021, 15:07
Комитет Рады единогласно поддержал санкции против медиахолдинга Медведчука

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал решение СНБО о введении санкций в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина Виктора Медведчука.

Источник: нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая в Facebook

Детали: Отмечается, что комитет единодушно выразил поддержку решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Предыстория: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от этого же дня о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов из орбиты кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
  • 3 февраля в Кремле заявили, что осуждают санкции президента Украины против телеканалов из орбиты кума Путина.
  • В Европейском Союзе в неофициальной реакции одобрительно отнеслись к введенных СНБО санкциям против телеканалов Медведчука. 
  • Посольство Соединенных Штатов в Киеве официально заявило о поддержке санкций СНБО.

Украинская правда

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Темы: санкцииМедведчукВерховная Рада
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