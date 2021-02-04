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Суд разрешил задержать экс-заместителя главы СБУ Нескоромного

Четверг, 4 февраля 2021, 11:19
Суд разрешил задержать экс-заместителя главы СБУ Нескоромного

Суд разрешил задержать бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в заказе убийства начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Источник: МВД

Детали: В частности, в графе относительно меры пресечения отмечается, что суд разрешил задержание Нескоромного.

Дата исчезновения - 29 января 2021 года.

Его подозревают в преступлении по ч.1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Ранее СБУ объявила его во всеукраинский и международный розыск.

 

Знать больше: Секретные материалы СБУ: Кто заказал нападение на "правую руку" Баканова и при чем здесь брат Ермака

Предыстория:

  • 23 января стало известно, что сотрудника СБУ Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
  • Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога. 
  • В СБУ сообщили, что за покушения на Наумова предлагали $50 тысяч.
  • Следствие считает заказчиком нападения бывшего зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Ему объявили подозрение, мужчину разыскивают.
  • Правоохранители обнародовали записи разговоровфигурантов, где они обсуждают сумму вознаграждения для нападающих, организацию и мотивы. 

Украинская правда

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Темы: СБУубийствоБакановрозыск
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