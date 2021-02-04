Суд разрешил задержать экс-заместителя главы СБУ Нескоромного

Суд разрешил задержать бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в заказе убийства начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Источник: МВД

Детали: В частности, в графе относительно меры пресечения отмечается, что суд разрешил задержание Нескоромного.

Дата исчезновения - 29 января 2021 года.

Его подозревают в преступлении по ч.1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Ранее СБУ объявила его во всеукраинский и международный розыск.

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