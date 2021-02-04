Суд разрешил задержать экс-заместителя главы СБУ Нескоромного
Суд разрешил задержать бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в заказе убийства начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Источник: МВД
Детали: В частности, в графе относительно меры пресечения отмечается, что суд разрешил задержание Нескоромного.
Дата исчезновения - 29 января 2021 года.
Его подозревают в преступлении по ч.1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
Ранее СБУ объявила его во всеукраинский и международный розыск.
Знать больше: Секретные материалы СБУ: Кто заказал нападение на "правую руку" Баканова и при чем здесь брат Ермака
Предыстория:
- 23 января стало известно, что сотрудника СБУ Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
- Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога.
- В СБУ сообщили, что за покушения на Наумова предлагали $50 тысяч.
- Следствие считает заказчиком нападения бывшего зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Ему объявили подозрение, мужчину разыскивают.
- Правоохранители обнародовали записи разговоровфигурантов, где они обсуждают сумму вознаграждения для нападающих, организацию и мотивы.