Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Суд разрешил задержать экс-заместителя главы СБУ Нескоромного

Четверг, 4 февраля 2021, 12:19

Суд разрешил задержать бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в заказе убийства начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Источник: МВД

Детали: В частности, в графе относительно меры пресечения отмечается, что суд разрешил задержание Нескоромного.

Дата исчезновения - 29 января 2021 года.

Его подозревают в преступлении по ч.1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Ранее СБУ объявила его во всеукраинский и международный розыск.

 

Знать больше: Секретные материалы СБУ: Кто заказал нападение на "правую руку" Баканова и при чем здесь брат Ермака

Предыстория:

  • 23 января стало известно, что сотрудника СБУ Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
  • Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога. 
  • В СБУ сообщили, что за покушения на Наумова предлагали $50 тысяч.
  • Следствие считает заказчиком нападения бывшего зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Ему объявили подозрение, мужчину разыскивают.
  • Правоохранители обнародовали записи разговоровфигурантов, где они обсуждают сумму вознаграждения для нападающих, организацию и мотивы. 

Украинская правда
Темы: СБУубийствоБакановрозыск


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаЗеленский победил бы всех соперников во втором туре выборов – опрос

Карантин в Украине продлят до конца апреля – Шмыгаль

инфографика Парламентский рейтинг: уверенно преодолевают барьер только 4 партии

фото, видеоПожар в больнице: 4 человека отравились, пострадали анестезиолог и медбрат

Козак связан с ''ЛНР/ДНР'' через кипрский оффшор с 2014 года – ЦПК

В Украине 5 тысяч случаев COVID за сутки, больше всего в Хмельницкой области

Все новости...
СБУ
Аваков о санкциях против холдинга Медведчука: Материалы СБУ исчерпывающи
Порошенко похвалил СБУ Зеленского и пожаловался, что при нем такого не было
СБУ накрыла конвертцентр с оборотом в 5 миллиардов
Последние новости
12:37
В Запорожье объявили день траура по погибшим при пожаре в больнице
12:31
В России хотят блокировать соцсети за призывы к акциям
12:26
Курс валют на 4 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки
12:19
Суд разрешил задержать экс-заместителя главы СБУ Нескоромного
12:09
В Киеве 342 случая коронавируса, выздоровели в 7 раз больше
12:07
Первый транш на погашение "зеленых" долгов поступит 4 февраля
12:04
В Украину идет похолодание
12:03
Канада признала террористами "Российское имперское движение"
12:01
Международная и Европейская федерации журналистов осудили закрытие каналов Медведчука
11:56
"Дау. Дегенерация": насилие над младенцами не подтверждается, дело закрыто
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!