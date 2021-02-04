Закон о референдуме поддерживают чуть больше половины украинцев
Принятый Верховной Радой 26 января президентский закон "О всеукраинском референдуме" поддерживает 58% украинцев.
Источник: Социологическая группа "Рейтинг" по результатам опроса, проведенного 2-3 февраля
Детали: Принятие закона о референдуме "поддерживают 58% опрошенных, не поддерживают – 28%, не определились – 14%.
Несколько больше поддержки это решение парламента имеет на юге и востоке (63% и 62% соответственно), немного меньше в центре и на западе (57% и 55%).
Больше всего прогресс в вопросе референдума поддерживают граждане 50-60 лет, меньше всего – молодежь.
Больше всего поддерживают президентский закон о референдуме сторонники партий "Сила и честь" (77%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (73%), а меньше всего – сторонники "Европейской солидарности" (37%) и "Голоса" (42%).
Справка: Социологи "Рейтинга" 2-3 февраля опросили по телефону 2000 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
Предыстория:
- 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный президентом Владимиром Зеленским и предусматривающий возможность электронного голосования.
- Группа нардепов получала команду не голосовать за закон о референдуме, поэтому глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригрозил им исключением.
- После голосования в парламенте Владимир Зеленский заявил, что теперь власти будут вынуждены прислушиваться к народу.
- Этим решением ВР сразу воспользовалась лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая выступала против такого закона: она заявила, что ее партия поможет гражданам инициировать референдум по 5 вопросам, словно напоминая Зеленскому об октябрьском опросе "5 вопросов от президента".
- Владимир Зеленский назвал такие намерения Юлии Тимошенко "политическим переобуванием".