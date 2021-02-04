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"Пропагандистская инициатива и пиар" В Зеленского ответили на подготовку импичмента от ОПЗЖ

Четверг, 4 февраля 2021, 20:29

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель отреагировала на решение "Оппозиционной платформы - За жизнь" инициировать процедуру импичмента Владимира Зеленского из-за санкций против нардепа Тараса Козака и блокировки телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Источник: Мендель в Facebook

Прямая речь Мендель: "На ком-то шапка горит. Закрытие пророссийской пропаганды, которое подрывает политику Украины и наш путь в ЕС, ОПЗЖ требует импичмента президента.

Прежде всего решение закрыть пропагандистские медиаплатформы - коллегиальное и широко поддержано украинским обществом. Коллегиальное и справедливое решение, которое было принято СНБО и введено в действие указом президента, является абсолютно законным - отвечает действующей Конституции и действующему закону "О санкциях". В основе этого решения - конкретные предложения Верховной Рады и Службы безопасности о применении санкций.

Расцениваем заявления ОПЗЖ в ответ на решение СНБО о санкциях как риторическое и пиарное прикрытие защиты активов руководителей этой политической структуры. На самом деле в этом случае импичмент - это чисто пропагандистская инициатива, рассчитанная на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества. Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, характерный для идеологии этой партии.

Не стоит отождествлять свободу слова и произвола пропаганды и тем более за деньги и в интересах государства-агрессора и оккупационных структур. Если ОПЗЖ хочет попиариться с использованием темы импичмента, то это их право, как политической силы. Однако все общество видит, что они просто используют эту риторику и этот пиар ради очень циничного и корыстного интереса - спасения активов одного человека".

Напомним: 4 февраля стало известно, что ОПЗЖ готовит импичмент Зеленскому.

Справка: Импичмент президента объявляют в двух случаях: совершения им государственной измены или другого преступления. Об этом говорится в статье 111 Конституции Украины

Перечень "других преступлений", за совершение которых главу государства могут лишить должности, в Основном законе не приводится.

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Предыстория:

  • 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.
  • В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.
  • Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Каналы для старого друга: что известно о владельце NewsOne и 112

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Украинская правда
Темы: ЗеленскийОПЗЖсанкцииимпичмент


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