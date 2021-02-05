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Последнюю неделю на фронте происходит обострение – Аваков

Пятница, 5 февраля 2021, 00:55

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что последнюю неделю на Донбассе наблюдается резкое обострение ситуации, а мирного процесса уже нет.

Источник: Аваков в эфире "Право на власть"

Прямая речь: "Накануне что происходило? Что обсуждался на том же заседании СНБО (о санкциях – УП), в кабинете президента. Президент был вынужден Хомчака (главнокомандующего ВСУ – УП) немедленно отправить на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю.

Никакого мирного процесса уже нет. Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет".

Детали: Министр намекнул, что на решение о введении санкций в отношении телеканалов связанных с кумом Путина Виктора Медведчуком, надо смотреть через призму обострения на Донбассе.

Что предшествовало: По поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью Вооруженных сил и других военных формирований в 2021 году Офис президента начал проверку готовности военных частей ВСУ, выполняющих задачи в операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

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Предыстория:

  • 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.
  • В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.
  • Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ДонбассвойнаАваков


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