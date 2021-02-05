Корниенко: Полузамороженное состояние КС – это хорошо

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что то состояние, в котором сейчас находится Конституционный суд, не позволяет вредить Украине.

Источник: Корниенко в интервью российскому изданию "Медуза"

Прямая речь: "Сейчас КС в полузамороженном состоянии – и это хорошо. Потому что решения, которые он принимал, были политически мотивированы и вряд ли полезны для страны...

Главное, что он (отстраненный председатель суда Александр Тупицкий – УП) перестал вредить Украине".

Детали: Председатель правящей партии считает, что Конституционный суд мог отменить все реформы, которые, в частности, были международными обязательствами Украины.

Корниенко отметил, что сейчас "Слуга народа" работает над серией законопроектов, которые ограничат КС в возможности принимать политические решения.

В то же время, глава "слуг" не исключает того, что контроль над Конституционным судом со стороны власти "является жизненно необходимым", поскольку тот "работает не на народ, а на бизнесменов".

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