Корниенко: Полузамороженное состояние КС – это хорошо
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что то состояние, в котором сейчас находится Конституционный суд, не позволяет вредить Украине.
Источник: Корниенко в интервью российскому изданию "Медуза"
Прямая речь: "Сейчас КС в полузамороженном состоянии – и это хорошо. Потому что решения, которые он принимал, были политически мотивированы и вряд ли полезны для страны...
Главное, что он (отстраненный председатель суда Александр Тупицкий – УП) перестал вредить Украине".
Детали: Председатель правящей партии считает, что Конституционный суд мог отменить все реформы, которые, в частности, были международными обязательствами Украины.
Корниенко отметил, что сейчас "Слуга народа" работает над серией законопроектов, которые ограничат КС в возможности принимать политические решения.
В то же время, глава "слуг" не исключает того, что контроль над Конституционным судом со стороны власти "является жизненно необходимым", поскольку тот "работает не на народ, а на бизнесменов".
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Предыстория:
- С октября 2020 продолжается конституционный кризис. Тогда по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.
- Верховный суд, проверив материалы иска к президенту Владимиру Зеленскому о признании его указа об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого противоправным, отказал в открытии производства.
- Украина обратилась к Венецианской комиссии с просьбой дать разъяснения по двум законопроектам, касающимся деятельности Конституционного суда. Вывод ожидают в середине марта.