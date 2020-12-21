Заместитель главы ОП Татаров написал заявление о приостановлении полномочий

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Источник: комментарий предоставленный УП советника главы Офиса президента Михаила Подоляка

Прямая речь: "В связи с существенным общественным резонансом и для избежания любых манипулятивных трактовок, заместитель Главы ОПУ Олег Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей и передачу этих обязанностей другому должностному лицу".

Детали: По словам Подоляка, это сделанно, чтобы не допустить конфликта интересов и любого давления на правоохранительные органы. Он заявил, что озвученные публично предыдущие обвинения касаются периода работы Татарова в частном бизнесе задолго до назначения его на должность в государственной сфере.

Подоляк рассказал, что Татаров будет защищаться как частное лицо.

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Что этому предшествовало:

В понедельник Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро за повесткой о вызове.

Предыстория: