В ОГП ответили НАБУ на новые просьбы по делу Татарова
В офисе генпрокурора заявили, что НАБУ должно передать дело Олега Татарова, поскольку досудебное расследование в ней должна проводить СБУ.
Источник: Пресс-служба ОГП
Дословно: "Несмотря на определение подследственности в уголовном производстве по ГСУ СБУ, а также многочисленные письма руководства Офиса Генпрокурора, работники НАБУ отказываются направлять материалы указанного производства как к прокурору, так и в орган предварительного расследования, в результате чего прокурор в уголовном производстве фактически лишен возможности дать оценку собранным по делу доказательствам и подготовиться к рассмотрению ходатайств, поданных суда и прокурору (об избрании меры пресечения, продлении сроков предварительного расследования и т.п.)".
Детали: В Офисе генпрокурора отмечают, что подследственность в уголовном производстве по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента и других уже определена во исполнение решения Печерского районного суда.
Следовательно, материалы уголовного производства должны быть направлены в орган расследования или прокурора, в том числе для решения спора о подследственности.
Предыстория:
- 1 декабря 2020 года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася.
- 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону.
- 18 декабря и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замруководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
- Национальное антикоррупционное бюро третий раз пытается вытребовать у Офиса генпрокурора дело по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова.