Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Нескоромный записал видеообращение и заявил о переговорах с европейцами

Вторник, 9 февраля 2021, 13:24

Подозреваемый в планировании убийства бывший заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный выложил в Telegram видеообращение, в котором заявил об "изменении стратегии защиты" и отмене публичной пресс-конференции.

Источник: Нескоромный в Telegram

Прямая речь: "Я записываю это видео, во-первых чтобы показать, что я жив, в безопасности и недосягаем для людей, которые хотели бы меня устранить.

А во-вторых сообщить, что завтрашней пресс-конференции, к сожалению, не будет: власти Украины объявили меня в международный розыск и по совету адвокатов мне придется поменять стратегию защиты. Как именно я буду поступать дальше, будет зависеть от того, как пройдут переговоры… с представителями европейских правоохранительных органов".

Детали: Судя по видео, Нескоромный читал свое заявление с листа. Он заявил, что получил некторые предложения, на которые не может согласится, как "действующий сотрудник СБУ", однако готов предоставить европейцам информацию о "коррупции в высших эшелонах власти".

Нескоромный заявляет, что Служба безопасности Украины, мол, сейчас не работает в интересах государства. По его словам, многие сотрудники СБУ завербованы иностранными спецслужбами, торгуют данными, занимаются контрабандой и тому подобное. Глава СБУ Иван Баканов, мол, не контролирует ситуацию в ведомстве и по этой причине, нет полной картины и у президента Зеленского.

Нескоромный говорит, что готов предоставить примеры коррупционных действий широкой общественности, если получит санкцию от своих юристов, и обещает "довести начатое до конца".

UPD: В Службе безопасности Украины отмечают, что заявления Нескоромного имеют манипулятивный характер.

Знать больше: Секретные материалы СБУ: Кто заказал нападение на "правую руку" Баканова и при чем здесь брат Ермака

Предыстория:

  • 23 января стало известно, что сотрудника СБУ Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога. В СБУ сообщили, что за покушения на Наумова предлагали $50 тысяч.
  • Следствие считает заказчиком нападения бывшего зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Ему объявили подозрение, мужчину разыскивают.
  • Правоохранители обнародовали записи разговоров фигурантов, где они обсуждают сумму вознаграждения для нападающих, организацию и мотивы. 

Украинская правда
Темы: СБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Президентский рейтинг: соперники Зеленского еще больше сократили отрыв

На Донбассе двое гражданских прорывались к боевикам, в результате стрельбы один погиб

Латвия запретила 16 российских телеканалов

таблицаУкраинцы больше всего доверяют Разумкову, после него – Зеленский: опрос

Появился свежий рейтинг партий: лучшие шансы у четырех

Тарифы до конца отопительного сезона не вырастут – правительство подписало меморандум

Все новости...
СБУ
В СБУ отреагировали на видео Нескоромного
Международная консультационная группа поддержит реформу СБУ на всех этапах - заявление ЕС и США
СБУ накрыла международную банду фальшивомонетчиков
Последние новости
14:06
Минэкономики прогнозирует снижение экспорта зерновых на 20%
13:48
В СБУ отреагировали на видео Нескоромного
13:45
Петрашко: Сейчас условия для экономического восстановления являются благоприятными
13:30
Президентский рейтинг: соперники Зеленского еще больше сократили отрыв
13:27
Около половины украинцев за роспуск Рады, Кабмина и отставку Зеленского
13:25
70% украинцев считают экономическую ситуацию в стране очень плохой – опрос
13:24
Нескоромный записал видеообращение и заявил о переговорах с европейцами
13:15
Ипотека под 7% заработает с марта, ставка может снизиться в 2021 году – Шмыгаль
13:15
Масштабное ДТП произошло на Прикарпатье: двое погибших и 13 травмированных
13:04
таблицаСоциологи смоделировали 2 тур выборов президента между Разумковым и Зеленским
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!