Нескоромный записал видеообращение и заявил о переговорах с европейцами

Подозреваемый в планировании убийства бывший заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный выложил в Telegram видеообращение, в котором заявил об "изменении стратегии защиты" и отмене публичной пресс-конференции.

Источник: Нескоромный в Telegram

Прямая речь: "Я записываю это видео, во-первых чтобы показать, что я жив, в безопасности и недосягаем для людей, которые хотели бы меня устранить.

А во-вторых сообщить, что завтрашней пресс-конференции, к сожалению, не будет: власти Украины объявили меня в международный розыск и по совету адвокатов мне придется поменять стратегию защиты. Как именно я буду поступать дальше, будет зависеть от того, как пройдут переговоры… с представителями европейских правоохранительных органов".

Детали: Судя по видео, Нескоромный читал свое заявление с листа. Он заявил, что получил некторые предложения, на которые не может согласится, как "действующий сотрудник СБУ", однако готов предоставить европейцам информацию о "коррупции в высших эшелонах власти".

Нескоромный заявляет, что Служба безопасности Украины, мол, сейчас не работает в интересах государства. По его словам, многие сотрудники СБУ завербованы иностранными спецслужбами, торгуют данными, занимаются контрабандой и тому подобное. Глава СБУ Иван Баканов, мол, не контролирует ситуацию в ведомстве и по этой причине, нет полной картины и у президента Зеленского.

Нескоромный говорит, что готов предоставить примеры коррупционных действий широкой общественности, если получит санкцию от своих юристов, и обещает "довести начатое до конца".

UPD: В Службе безопасности Украины отмечают, что заявления Нескоромного имеют манипулятивный характер.

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