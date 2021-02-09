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В СБУ отреагировали на видео Нескоромного

Вторник, 9 февраля 2021, 13:48

В Службе безопасности Украины говорят, что не намерены комментировать "заявления манипулятивного характера" объявленного в розыск бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.

Источник: комментарий пресс-службы СБУ, предоставленный "Украинской правде"

Дословно: "Тем более, когда он является фигурантом резонансных уголовных дел, а по обнародованным в СМИ материалам - еще и имеет пророссийские и пропутинские взгляды.

Поэтому любые такого рода заявления следует рассматривать исключительно через эту призму".

Детали: В то же время в СБУ обращаются ко всем неравнодушным гражданам Украины, которые имеют факты и доказательства какой-либо неправомерной деятельности СБУ и ее сотрудников, сообщать об этом в установленном порядке в соответствующие правоохранительные органы.

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Предыстория:

  • 23 января стало известно, что сотрудника СБУ Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога. В СБУ сообщили, что за покушения на Наумова предлагали $50 тысяч.
  • Следствие считает заказчиком нападения бывшего зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Ему объявили подозрение, мужчину разыскивают.
  • Правоохранители обнародовали записи разговоров фигурантов, где они обсуждают сумму вознаграждения для нападающих, организацию и мотивы. 

Украинская правда
Темы: СБУ


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