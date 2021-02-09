В Службе безопасности Украины говорят, что не намерены комментировать "заявления манипулятивного характера" объявленного в розыск бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.

Источник: комментарий пресс-службы СБУ, предоставленный "Украинской правде"

Дословно: "Тем более, когда он является фигурантом резонансных уголовных дел, а по обнародованным в СМИ материалам - еще и имеет пророссийские и пропутинские взгляды.

Поэтому любые такого рода заявления следует рассматривать исключительно через эту призму".

Детали: В то же время в СБУ обращаются ко всем неравнодушным гражданам Украины, которые имеют факты и доказательства какой-либо неправомерной деятельности СБУ и ее сотрудников, сообщать об этом в установленном порядке в соответствующие правоохранительные органы.

Знать больше: Секретные материалы СБУ: Кто заказал нападение на "правую руку" Баканова и при чем здесь брат Ермака

"Московская семья" и "красавчик" Путин: появились новые разговоры СБУшника Нескоромного

Предыстория: