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В деле Татарова остался один день в следствие: суд не продлил сроки

Понедельник, 1 марта 2021, 12:59
В деле Татарова остался один день в следствие: суд не продлил сроки

В деле о взятке, где фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, остался один день дня завершения следствия из-за того, что суд отказался продлить сроки.

Источник: комментарий "Украинской правде" адвоката другого подозреваемого в деле Максима Микитася

Прямая речь адвоката Артура Габриеляна: "В четверг (25 февраля – УП) один раз суд уже не продлил сроки. Но почему-то,в пятницу следователь Службы безопасности Украины и заместитель генпрокурора повторно подали ходатайство на продление. Сегодня им во второй раз отказали.

Почему они подали второй раз – непонятно, поскольку закон не предусматривает право повторного обращения в суд с одним и тем же вопросом".

Детали: Сроки следствия истекают в понедельник, 1 марта. Правоохранители должны завершить расследование: или составить обвинительный акт, который впоследствии направят в суд, или закрыть дело.

По состоянию на 14 часов подозреваемым не вручали обвинительный акт.

В то же время, на рассмотрении суда находятся жалобы двух фигурантов на подозрения: Татарова и эксперта Константина Дубоноса.

Продлевать сроки отказался Шевченковский райсуд Киева. Следствие просило об этом дважды. Правоохранители объясняли, что на данный момент в деле еще не закончена экспертиза.

В четверг, 25 февраля, по словам адвоката Габриеляна, против продления не выступала ни одна из сторон, в том числе защита Татарова. Однако суд отказал следствию.

Правоохранители во второй раз обратились с такой просьбой. Однако 1 марта судья другая судья тоже отказала в продлении, объяснив это тем, что не может вынести решение, которое будет противоречить предыдущему.

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Предыстория:

  • 1 декабря 2020 года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении Татарова.
  • 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение заместителю председателя ОП. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки эксперту. Речь идет о деле застройщика Максима Микитася, у которого Татаров работал юристом.
  • 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал дело, в котором фигурирует Татаров, с НАБУ в СБУ.
  • НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро тем, что забрал у детективов дело Татарова.

Соня Лукашова, УП
Темы: Татаровкоррупция
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