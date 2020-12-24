НАБУ отреагировало на отобранного Татарова: Беспрецедентное в истории вмешательство

Национальное антикоррупционное бюро считает, что Офис генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование НАБУ тем, что забрал у бюро дело о заместителе главы Офиса президента Олеге Татарове.

Источник: сайт НАБУ

Детали: В бюро заявляют, что решение о передаче дела в СБУ было "принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи: соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана в 23:42".

Дословно: "Закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования. Таким образом Офис Генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Детективы НАБУ имеют доказательства того, что заместитель руководителя Офиса Президента, в прошлом – топ-чиновник государственной компании "УкрБуд" - причастен к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

Еще 1 декабря, накануне сообщения ему о подозрении, генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства и при отсутствии каких-либо правовых оснований, изменила группу прокуроров, отсрочила сообщение о подозрении должностному на 17 дней.

Сегодня в 12:30 Высший антикоррупционный суд Украины должен избрать топ-чиновнику Офиса Президента меру пресечения. Учитывая его ключевую роль в коррупционной схеме, следствие ходатайствовало о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн. Чтобы исключить избрание меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9 утра.

В результате, вместо защиты интересов государства, которое понесло убытки из-за действий подозреваемого, Офис Генерального прокурора фактически встал на его личную защиту. Такие действия полностью дискредитируют орган государственной власти, чья деятельность должна основываться на верховенстве права, законности и справедливости, беспристрастности и объективности. Всем этим ОГП пренебрег ради защиты чиновника, подозреваемого в коррупции".

Что было раньше: Офис генерального прокурора передал производство, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.

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