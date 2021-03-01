Аваков о Стерненко: В чем его героизм?
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что осужденный на 7 лет Сергей Стерненко придумал себе образ революционера.
Источник: Аваков в интервью "1+1"
Детали: Аваков рассказал, что и он и президент Владимир Зеленский узнали о приговоре Стерненку в день его оглашения.
Характеризуя Стерненко и его влияния на молодежь, Аваков выразил мнение, что в Украине подменены понятия настоящих героев и героев, которых создали.
Прямая речь Авакова: "Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря. Если говорим о том же Стерненка... в чем же его героизм? Может он на фронте был? Может он в самые тяжелые моменты на Майдане в 2014 году был? Нет.
Он появился в самом финише Майдана. Он отличился при различных протестах с острой критикой. Или у него есть опыт каких-то хороших свершений? Я не хочу верить лозунгам и не хочу верить маскам и мифам я хочу видеть конкретику".
Предыстория:
- 23 февраля 2021 года одесский суд приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пытки человека. Якобы Стерненко и Демчук весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат.
- Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
- В 9 городах организовали акции в поддержку Стерненко, который называет себя невиновным. В Киеве 23 февраля митинговали у Офиса президента, там были столкновения, задержали 24 человека, но потом отпустили.