Аваков о Стерненко: В чем его героизм?

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что осужденный на 7 лет Сергей Стерненко придумал себе образ революционера.

Источник: Аваков в интервью "1+1"

Детали: Аваков рассказал, что и он и президент Владимир Зеленский узнали о приговоре Стерненку в день его оглашения.

Характеризуя Стерненко и его влияния на молодежь, Аваков выразил мнение, что в Украине подменены понятия настоящих героев и героев, которых создали.

Прямая речь Авакова: "Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря. Если говорим о том же Стерненка... в чем же его героизм? Может он на фронте был? Может он в самые тяжелые моменты на Майдане в 2014 году был? Нет.

Он появился в самом финише Майдана. Он отличился при различных протестах с острой критикой. Или у него есть опыт каких-то хороших свершений? Я не хочу верить лозунгам и не хочу верить маскам и мифам я хочу видеть конкретику".

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